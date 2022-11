Telo Aarona Carterja upepelili, družina še ni izbrala kraja pokopa

Telo pevca Aarona Carterja so upepelili, dokazuje mrliški list pokojnega zvezdnika, žaro s pepelom pa je prevzela njegova sestra dvojčica Angel Carter, dokler se družina ne odloči, kje ga bodo pokopali. Mlajši brat Nicka Carterja je umrl 5. novembra, star 34 let. Uradni vzrok smrti za zdaj še ni znan, saj so morali v analizo poslati nekaj dodatnih vzorcev, ki bodo razkrili, kaj natančno se je zgodilo.