Tema Met Gala 2023: poklon legendarnemu Karlu Lagerfeldu

Modna biblija Vogue je določila temo za naslednji Met Gala dogodek. Zvezde iz sveta filma in glasbe ter drugi pomembni posamezniki se bodo maja prihodnje leto po rdeči preprogi metropolitanskega muzeja v New Yorku sprehodili v kreacijah, s katerimi se bodo poklonili pokojnemu legendarnemu modnemu oblikovalcu Karlu Lagerfeldu.

Najbolj glamurozen in ekstravaganten modni dogodek na svetu se bo maja prihodnje leto s svojo temo poklonil legendarnemu modnemu oblikovalcu Karlu Lagerfeldu. Met Gala, ki vsako leto na rdečo preprogo metropolitanskega muzeja privabi največje zvezde, bo prihodnjo pomlad gostil razstavo z naslovom Karl Lagerfeld: A Line of Beauty oziroma v prevodu Karl Lagerfeld: Linija lepote, po kateri se bo zgledoval tudi kodeks oblačenja. Temo razstave in dogodka je tako kot vedno določila modna biblija Vogue, oziroma natančneje njena izvršna urednica Anna Wintour, ki se bo tako poklonila pokojnemu dolgoletnemu prijatelju.

icon-expand Anna Wintour se bo s temo poklonila pokojnemu dolgoletnemu prijatelju. FOTO: Profimedia

Kaj lahko pričakujemo na rdeči preprogi? Razstava, imenovana Karl Lagerfeld: Linija lepote, bo raziskala kariero slavnega oblikovalca, ki se je raztezala od leta 1954 do 2019 v več blagovnih znamkah visoke mode. Lagerfeld je svoj modni pečat pustil pri modnih velikanih, kot so Balmain, Patou, Chloé, Fendi in Chanel, ustvaril pa je tudi lastno linijo, poimenovano po njem. Karl je bil reden obiskovalec prireditve Met Gala, kljub temu, da je večkrat poudaril, da moda ne spada v muzej. Ko je leta 2005 sodeloval pri organizaciji dogodka na temo modne znamke Chanel, je kuratorju Andrewu Boltonu dejal: "Moda ni umetnost, moda sodi na ulice, na ženska in moška telesa." Karl je sicer kljub lastnim prepričanjem po besedah kuratorke z muzejem radodarno delil modne kose za razstavo. Modnemu oblikovalcu se bodo z razstavo in dogodkom poklonili skoraj štiri leta po njegovi smrti, ki je bila posledica težke bolezni. Oblikovalec je zaradi raka trebušne slinavke umrl star 85 let.

icon-expand Razstava, imenovana Karl Lagerfeld: Linija lepote, bo raziskala kariero slavnega oblikovalca. FOTO: Profimedia

Prav Andrew Bolton se bo prihodnje leto spopadel s posebnim modnim izzivom in razstavo tudi pripravil. In kako se bo tega lotil? "No, ena stvar, za katero sem prepričan, je, da ne moremo narediti tradicionalne retrospektive. Mislim, da bi Karl to sovražil. Čeprav je bil eden od njegovih vidikov ta, da se je nanašal na zgodovino in da je v svojem delu obnavljal teme, je v svojem delu vedno gledal v prihodnost – sovražil je pogled nazaj v preteklost. Bilo je nekaj, s čimer je imel zelo konflikten odnos," je reviji Vogue zaupal Bolton, ki bo po besedah modne biblije moral "najti povezovalni ključ, ki bi lahko deloval kot šifra za odklepanje našega razumevanja Lagerfeldovega skoraj nezaslišano ogromnega razpona in učinka". Met Gala in njegov pečat v zgodovini popularne kulture Vse od leta 1971, ko se je v newyorškem Metropolitanskem muzeju odvil prvi Met Gala, ta dogodek velja za enega ključnih v svetu mode in lepote. Ne le, da se na njegovi rdeči preprogi vsako leto zvrstijo najodmevnejša imena iz sveta slavnih, z edinstvenimi, vnaprej določenimi, temami se imajo na njem priložnost izkazati tudi modni oblikovalci.