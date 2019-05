Svoja vrata odprl težko pričakovani tematski park v vrednosti milijarde evrov

Po letih špekulacij in tlečega navdušenja je svoja vrata odprl tematski park Vojna zvezd: Rob galaksije (Star Wars: Galaxy's Edge), ki je po trenutnih ocenah stal približno milijardo evrov. Park je lociran v kalifornijskem zabaviščnem parku Disneyland, skulpture in kreacije pa bodo poskrbele za 'potovanje' v galaksijo daleč, daleč stran.

Vojna zvezd: Rob galaksije se razprostira na skoraj 57.000 kvadratnih metrih, obiskovalcem pa bo nudil tako vožnjo s Tisočletnim sokolom (Millenium Falcon) kot ogled kraja Black Spire Outpost, ki je v filmski franšizi Vojna zvezd lociran na planetu Batuu. Filmski navdušenci in ljubitelji tematskih parkov bodo z obiskom parka 'ubili dve muhi na en mah', ob tem pa si bodo lahko postregli tudi s hrano in pijačo. Zabaviščni park znotraj Disneylanda je že sprejel svoje prve obiskovalce: kopico oboževalcev in novinarjev, ki so si lahko prvi ogledali to večsto milijonsko skulpturo. Za širšo javnost se bodo vrata Vojne zvezd odprla prvi petek v letošnjem juniju.

To pa je obenem prvi od dveh načrtovanih tematskih parkov Vojne zvezd: drugi bo svoje odprtje predvidoma doživel avgusta na Floridi. Mediji so že pred časom pisali o gradnji obeh zabaviščnih objektov in o prizadevanju ustvarjalcev, da bi z detajli ustvarili čimbolj natančne replike iz filmske uspešnice. V galeriji si lahko ogledate, ali jim je to tudi uspelo.