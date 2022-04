Temna plat Kardashianovih: slabe plače in nevzdržne razmere

Za ogromnimi količinami denarja, ki se dnevno zliva v denarnice sester Kardashian-Jenner, stojijo ljudje, ki imajo od velikih zaslužkov resničnostnih zvezdnic bolj malo koristi. Po Kimini odmevni izjavi, da morajo ženske več delati, če želijo uspeti, so se oglasile njene bivše uslužbenke, ki so zanjo več kot garale. In ne le, da jim služba ni prinesla pretiranega uspeha, njihovo delo ni bilo nagrajeno niti z dostojnim plačilom. Nekdanja zaposlena v Kiminem kozmetičnem podjetju je zvezdnico opisala kot nekoga, ki se šopiri s svojim velikim bogastvom, a želi imeti v ekipi le nekaj ljudi, ker je skopuška.

icon-expand Sestre Kardashian-Jenner z mamo Kris na čelu FOTO: Profimedia

"Imam najboljši nasvet za ženske v industriji. Dvignite svoje riti in pričnite z delom. Danes se zdi, kot da nihče več ne želi delati," je prejšnji mesec dejala Kim Kardashian za revijo Variety, z izjavo pa razburila javnost. Med tistimi, ki jih je izjava zmotila, je bila tudi Jessica DeFino, nekdanja ustvarjalka aplikacije v lasti družine Kardashian-Jenner. "Leta 2005 sem bila v Los Angelesu urednica aplikacije Kardashian. Delala sem dneve in noči, a si nisem mogla privoščiti živil v trgovini Vse po 99 centov. Večkrat sem v službo sporočila, da sem zbolela, ker nisem imela dovolj denarja za bencin, da pridem do službe in grajali so me, ker sem poleg službe delala še honorarno," je takrat tvitnila kot odziv na Kimino izjavo. Pred nekaj dnevi je za ameriški portal Vice svojo izkušnjo dela za slavno družino opisala v daljšem članku, v katerem so njene besede potrdile tudi druge zaposlene.

'Za aplikacije Kardashian-Jenner sem garala, a si nisem mogla kupiti bencina' Jessica je leta 2015 delala za podjetje Whalerock, ki ga je družina Kardashian-Jenner najela, da vsaki izmed sester ustvari aplikacijo, v kateri bodo oboževalce obveščale o svojem življenju in z njimi delile različne nasvete. Danes sicer aplikacije ne delujejo več, a takrat je Insider ocenil, da bodo letno od mesečnih naročnin (2,8 evrov) sestram prinesle kar 32 milijonov evrov na leto. Za Kardashianove je bila to še ena podjetna pot, ki je veliko obetala, za druge pa priložnost, da delajo za eno izmed najbolj popularnih družin. Sanjska služba se je izkazala za vse prej kot to. DeFinova v članku opisuje, da je za uredniško delo v podjetju prejela 32 tisoč evrov na leto, kar pa je za življenjske pogoje v Los Angelesu smešno nizka plača, še posebej za njene delovne izkušnje kot novinarka priznanih modnih revij. Ker je menila, da se bo delo za najbolj slavne ženske na svetu v prihodnosti obrestovalo, je vztrajala kljub temu, da ji na koncu meseca (po plačanih davkih, najemnini, zdravstvenih računih itd.) ni ostalo dovolj denarja za osnovne življenjske potrebe, kot sta hrana in gorivo, zato je med drugim začela prodajati svoja oblačila. Poleg tega še navaja, da prostega časa praktično ni imela, saj je morala biti nenehno na voljo, tudi med prazniki. Za razliko od drugih je ustvarjala vsebine kar za dve aplikaciji, kljub dodatno naloženem delu pa se njena plača ni zvišala. Za svoje prizadevanje je dobila priznanje za najboljšo delavko tedna, za kar je prejela drago kremo Crème de la Mer. "Ko bi le lahko svojemu najemodajalcu plačala v obliki luksuzne kreme za obraz," je povzela svoja razmišljanja ob darilu.

Jessica še opisuje, kako si je morala zaradi premalega plačila, ki ji ga kljub njeni izraženi stiski niso želeli zvišati, najti popoldansko službo, ko so za to izvedeli nadrejeni, pa je morala k njim na zagovor, saj to ni bilo v skladu s pravili podjetja. Prav tako jim ni bilo všeč, ko so izvedeli, da išče službo drugje. "Počutila sem se zmanipulirano, nadzorovano, paranoično in ujeto," piše v članku. Ni čudno, da jo je torej Kimina izjava razburila, ko pa je prav za njo "dvignila svojo rit in delala", a je na koncu meseca v njeno blagajno priteklo neprimerljivo manj denarja, kot ga s svojim delom zasluži Kim. Stresno in neprekinjeno delo je pustilo posledice na zdravju Podobno negativno izkušnjo so DeFinovi za portal opisale tudi druge zaposlene. Jennifer Chan je za Vice pojasnila, da je bilo na aplikacije potrebno nenehno objavljati nove vsebine, ki so jih pošiljale Kardashianove, pri tem pa se niso ozirale na urnik dela zaposlenih. "Njihov urnik je bil naš urnik. Za božič je Kanye Kim podelil nešteto daril in želela je, da jih tisti dan objavim. Morala sem si zagotoviti dostop do interneta. Tudi jaz sem imela božič, a sem morala ves dan objavljati," je dejala in dodala, da je kasneje delala še za Kourtney, kjer je bilo stanje praktično enako. Zaposlena pod psevdonimom Lina, za ameriški portal delovno okolje opisuje kot toksično, obenem pa ji je povzročilo težave z zdravjem. "Začeli so mi izpadati lasje, dobila sem prebavne motnje, ki jih prej nikoli nisem imela. Nisem skrbela za svoje telo, ker je imela služba prednost pred vsem drugim v mojem življenju." Dodaja, da je podjetje zapustila, ko jo je ustavil policaj, ker je med vožnjo odgovarjala na nujno Kourtneyjino sporočilo, kar jo je dokončno streznilo, da služba ne sme biti vedno na prvem mestu.

icon-expand Velik del Kiminega premoženja temelji na prodaji kozmetičnih izdelkov (KKW Beauty) in oblačil (Skims). FOTO: Profimedia

Nevzdržne delovne razmere tudi v Kiminem podjetju KKW Beauty Podjetje Whalerock ni v lasti družine Kardashian-Jenner, zato DeFino meni, da zvezdnice najverjetneje niso seznanjene s plačili njihovih zaposlenih, a pri podjetju KKW Beauty, ki je v lasti Kim Kardashian, naj bi bili pogoji za delo zelo podobni. Izkušnjo sta v članku opisali dve zaposleni, ki sta želeli ostati neimenovani. Prva je dejala: "Ko smo se zbudili, so nas sporočila že čakala, ko smo šli v posteljo, pa smo še vedno pisali. Delali smo praktično 24 ur na dan, urnika za delo nismo imeli," in dodala, da za nadure niso bili plačani. Druga je razkrila, da podjetje KKW Beauty sloni na delu neplačanih pripravnikov: "Gre za primer milijonarke, takrat še ni bila milijarderka, ki se šopiri s svojim velikim bogastvom, a želi imeti v ekipi le nekaj ljudi, ker je skopuška." Obe zaposleni sta izpostavili, da sta v službi dobili vtis, da so bogatašinje, ki se imajo za kraljevo družino Amerike, grdo ravnale z zaposlenimi. Dodajata, da so menile, da morajo biti delavci hvaležni zgolj za to, ker delajo zanje, posledično pa sprejeti kakršno koli plačo, ki jim je ponujena. Bivši uslužbenci lani zaradi neplačanega dela vložili tožbo Govorice, da Kardashianove kljub svojemu bogastvu niso radodarne pri plačilu svojih delavcev, so odjeknile že lani, ko je Kim sedem bivših uslužbencev njenega gospodinjstva tožilo zaradi neplačanega dela in zamujanja s plačili. Poleg tega naj bi 10 odstotkov plač zadržala zase zaradi plačila davka. Bivši delavci, ki so skrbeli za urejanja okolice in vzdrževalna dela, so v tožbi zapisali, da jih je starleta prisilila delati nadure, ki jih kasneje ni plačala, prav tako pa naj bi bili primorani delati brez odmorov za obrok. Na obtožbe se je takrat odzval zastopnik slavne družine, ki je za ameriški medij povedal, da je za zaposlovanje in plačila skrbela tretja oseba in da je Kim vedno plačevala svoje osebje in upa, da se bo tudi trenutna situacija razrešila. Poudaril je, da Kim v preteklosti nikoli ni zamujala s plačili in vedno poskrbi, da so njeni delavci pravično plačani.

icon-expand Slavne sestre dobro prodajajo svoj videz. FOTO: Profimedia