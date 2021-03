Črnski pevski zbor s kraljeve poroke zagovarja princa Charlesa

Karen Gibson iz Members of The Kingdom’s Choir, črnskega pevskega zbora, ki izvaja gospel in je nastopil na poroki princa Harryja in Meghan Markle, se je postavila v bran princu Charlesu. Dejala je, da je bil prav on pobudnik za njegov nastop med obredom, da bi blagoslovil občinstvo na poroki. Za portal TMZje dejala, da verjame, da je bilo povabilo princa Charlesa iskreno. Charles se je po njenih besedah zboru tudi zahvalil in mu čestital za uspešen nastop.