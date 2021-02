Teniška igralka Caroline Wozniacki prvič noseča

30-letnaCaroline Wozniackije na družbenih omrežjih delila veselo novico. Z možem Davidom Leejem bosta starša postala prvič, podmladek pa prihaja junija letos. Teniška igralka in nekdanji košarkar lige NBA sta se spoznala leta 2015, se zaročila dve leti kasneje in se poročila junija 2019. Na slavju na italijanskem posestvu Castiglion del Bosco je bilo prisotnih 120 gostov, med povabljenimi pa sta bila tudi Alexis Ohanian in Serena Williams, ki je prevzela vlogo družice.