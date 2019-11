Teniška šampionka praznuje drugo obletnico poroke

Teniška šampionka je pred dvema letoma izbrala pravljično poročno obleko, v kateri se je počutila kot "princesa in kot super ženska hkrati". Med drugim se je odločila, da ne bo dovolila, da bi zaradi čudovitega videza trpela v visokih petah, zato je izbrala športne copate s kristalčki. "Da, do oltarja sem se sprehodila v supergah. Za to nevesto je na prvem mestu udobje!" je kakšen teden po poroki ponosno povedala novopečena nevesta, ki si je poročne zaobljube z Alexisom izmenjala 16. novembra v New Orleansu, med svati pa so bile tudi zvezdnice, kot so Beyonce, Kim Kardashian West in Eva Longoria Baston.