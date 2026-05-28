Teniški as navdušil: ples s hčerko ob ritmih evrovizijske zmagovalke

Najboljši srbski teniški igralec vseh časov Novak Đoković je znova pritegnil pozornost javnosti. A tokrat ne zaradi športnih dosežkov, temveč sproščenega trenutka z družino, ki je ganil njegove oboževalce.
Na družbenih omrežjih je namreč zakrožil posnetek, na katerem Đoković v družbi svoje 8-letne hčerke Tare pleše v ritmu pesmi Bangaranga, ki je slavila na letošnji Evroviziji. Na njem vidimo očeta in hči, ki plešeta in se zabavata - videti je, da sta si spontano izmislila tudi lastno 'koreografijo'.
Posnetek je hitro postal viralen in sprožil številne odzive spletnih uporabnikov, ki so bili navdušeni nad sproščeno in družinsko obarvano platjo enega najuspešnejših tenisačev vseh časov.
Pod objavo so se tako vsuli komentarji, med katerimi se je eden od uporabnikov na družbenih omrežjih odzval z besedami: "Najlepši trenutki niso trofeje, ampak ti," drugi pa: "Legenda na igrišču, še večja doma."
Gre za še enega v nizu podobnih dogodkov, s katerimi Đoković v zadnjih letih pogosto pokaže svojo bolj osebno, družinsko plat. Tovrstne objave redno dosegajo veliko število ogledov in interakcij, saj združujejo športno ikono z vsakdanjimi družinskimi prizori.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.