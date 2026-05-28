Tuja scena

Teniški as navdušil: ples s hčerko ob ritmih evrovizijske zmagovalke

Pariz, 28. 05. 2026 09.51 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
A. J.
Novak in Tara

Na spletu je zaokrožil prisrčen videoposnetek, na katerem Novak Đoković s hčerko Taro energično pleše ob pesmi Bangaranga. Sproščen družinski prizor teniškega asa je v hipu postal viralen in navdušil številne oboževalce po celem svetu.

Najboljši srbski teniški igralec vseh časov Novak Đoković je znova pritegnil pozornost javnosti. A tokrat ne zaradi športnih dosežkov, temveč sproščenega trenutka z družino, ki je ganil njegove oboževalce.

Na družbenih omrežjih je namreč zakrožil posnetek, na katerem Đoković v družbi svoje 8-letne hčerke Tare pleše v ritmu pesmi Bangaranga, ki je slavila na letošnji Evroviziji. Na njem vidimo očeta in hči, ki plešeta in se zabavata - videti je, da sta si spontano izmislila tudi lastno 'koreografijo'.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posnetek je hitro postal viralen in sprožil številne odzive spletnih uporabnikov, ki so bili navdušeni nad sproščeno in družinsko obarvano platjo enega najuspešnejših tenisačev vseh časov. 

Pod objavo so se tako vsuli komentarji, med katerimi se je eden od uporabnikov na družbenih omrežjih odzval z besedami: "Najlepši trenutki niso trofeje, ampak ti," drugi pa: "Legenda na igrišču, še večja doma."

 Gre za še enega v nizu podobnih dogodkov, s katerimi Đoković v zadnjih letih pogosto pokaže svojo bolj osebno, družinsko plat. Tovrstne objave redno dosegajo veliko število ogledov in interakcij, saj združujejo športno ikono z vsakdanjimi družinskimi prizori.

novak đoković hči ples

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

TheJuniKorn
28. 05. 2026 10.39
Pod objavo so se tako vsuli komentarji, med katerimi se je eden od uporabnikov na družbenih omrežjih odzval z besedami: "Najlepši trenutki niso trofeje, ampak ti," drugi pa: "Legenda na igrišču, še večja doma." "Koga briga" je zapisal tristopetinšestdeseti
Amor Fati
28. 05. 2026 11.20
A ni zanimivo kako mediji vedno povzamejo prve tri komentarje ali prvih šest komentarjev, vse ostale ( tudi negativne ) pa ignorirajo? Sploh ne vem, kje naj začnem. Že to je narobe, da je ta model, ki je objavil ta posnetek, vsem svojim sledilcem pokazal njen obraz.
