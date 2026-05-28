Teniški as navdušil: ples s hčerko ob ritmih evrovizijske zmagovalke

Najboljši srbski teniški igralec vseh časov Novak Đoković je znova pritegnil pozornost javnosti. A tokrat ne zaradi športnih dosežkov, temveč sproščenega trenutka z družino, ki je ganil njegove oboževalce.

Na družbenih omrežjih je namreč zakrožil posnetek, na katerem Đoković v družbi svoje 8-letne hčerke Tare pleše v ritmu pesmi Bangaranga, ki je slavila na letošnji Evroviziji. Na njem vidimo očeta in hči, ki plešeta in se zabavata - videti je, da sta si spontano izmislila tudi lastno 'koreografijo'.