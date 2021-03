Teniški igralec Andy Murray dobil že četrtega otroka

Britanski teniški igralec Andy Murray in njegova žena Kim Sears sta se razveselila rojstva že četrtega otroka, čigar spola in imena za zdaj še nista razkrila. Slavna zakonca imata že dve hčerki in enega sina.

icon-expand Andy Murray in Kim Sears sta dobila četrtega otroka. FOTO: AP Slavni teniški igralec Andy Murrayin njegova žena Kim Sears svoje zasebnosti ne delila preveč z javnostjo. Poročila sta se aprila 2015, svojo ljubezen pa sta okronala s tremi otroki, 5-letno Sophio Olivio, 3-letnoEdie in Teddyjem, ki bo jeseni dopolnil dve leti. Zdaj pa se je družinica povečala še za enega člana ali članico, je za People potrdil Andyjev predstavnik za javnost. Murray je oktobra v pogovoru za britanski The Timesspregovoril, kako je njegova družina lani preživljala karanteno, ki jo je povzročila pandemija covida-19. "Ko je izbruhnil novi koronavirus, sem bil na rehabilitaciji, in v resnici sem pogrešal tenis, ker so ga pogrešali tudi vsi drugi. Veliko časa sem moral preživeti s svojo družino doma,"je takrat dejal 33-letni športnik, ki se je takrat razgovoril tudi o svojem tretjem otroku. Med drugim je dejal, da je starejšim otrokom nekoliko lažje, ker hitreje dobijo pozornost, mlajši pa se mora zanjo nekoliko boriti. "Sina za zdaj veliko bolj zanimajo aktivne stvari. Ves čas se giblje in motivirajo ga žogice okoli njega. Ves čas hoče samo metati in loviti žoge, medtem ko sta bili dekleti (pri njegovi starosti) nekoliko bolj mirni – torej je povsem drugače." Na vprašanje, ali bo svoje otroke spodbujal, da se bodo ukvarjali s tenisom, pa je dejal: "Ja, ker je super za druženje, odlično za zdravje, zabavo in očitno si lahko iz tega ustvariš tudi kariero. Trudim se in mečem jim žogice, z njimi tudi brcam žoge, skačemo na trampolinu. Počnemo vse mogoče aktivnosti." icon-expand Andy Murray in Kim Sears sta se poročila leta 2015. FOTO: Profimedia icon-expand