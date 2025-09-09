Svetli način
Teniški igralec Carlos Alcaraz po zmagi praznoval v družbi manekenk

New York, 09. 09. 2025 12.01 | Posodobljeno pred 14 minutami

K.Z.
Carlos Alcaraz je zmago na odprtem prvenstvu ZDA praznoval v znanem klubu v New Yorku, kamor je vstop dovoljen le tistim, ki plačujejo članarino, družbo pa mu je delalo nekaj manekenk. 22-letnega španskega teniškega igralca so pred vhodom v objektive ujeli ulični fotografi, fotografije pa so kmalu zaokrožile po medijih in spletu.

Carlos Alcaraz je drugo zmago na odprtem prvenstvu ZDA obeležil v velikem slogu. Teniški šampion se je po dobljenem dvoboju z Jannikom Sinnerjem v znan newyorški klub odpravil na večerjo s 30 najbližjimi prijatelji, na povabilo lastnika pa se je zbrana družba zabavala dolgo v noč.

Kot je za Page Six povedal vir, 22-letni teniški igralec po alkoholu ni posegel, noč pa so za zabavo toliko bolj izkoristili njegovi prijatelji. "Kaže, da je tip človeka, ki se lahko zabava zgolj od energije, ki mu jo je dala zmaga na odprtem prvenstvu ZDA," je povedal vir.

Športnika so skozi večer opazili v družbi manekenk in vplivnic, ki so druženje z 22-letnim Alcarazom izkoristile za skupne fotografije, med njimi pa sta bili tudi manekenki Brianna Bardhi in Tika Camaj.

Preberi še Alcaraz v New Yorku vrnil udarec, ugnal Sinnerja in znova postal št. 1

Ali se Španec s katero od žensk, s katerimi je bil opažen v klubu, tudi romantično sestaja, ni znano, v intervjuju za Sunday Times leta 2024 pa je razkril, da ni v zvezi. "Sem samski. Iščem nekoga. Težko mi je kot teniškemu igralcu spoznati pravo osebo, saj nenehno potujem," je takrat povedal, januarja letos pa je ponovno potrdil, da ni v razmerju.

Cassie Donegan je postala nova miss ZDA

