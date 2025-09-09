Teniški igralec Carlos Alcaraz po zmagi praznoval v družbi manekenk

Carlos Alcaraz je zmago na odprtem prvenstvu ZDA praznoval v znanem klubu v New Yorku, kamor je vstop dovoljen le tistim, ki plačujejo članarino, družbo pa mu je delalo nekaj manekenk. 22-letnega španskega teniškega igralca so pred vhodom v objektive ujeli ulični fotografi, fotografije pa so kmalu zaokrožile po medijih in spletu.

Carlos Alcaraz je drugo zmago na odprtem prvenstvu ZDA obeležil v velikem slogu. Teniški šampion se je po dobljenem dvoboju z Jannikom Sinnerjem v znan newyorški klub odpravil na večerjo s 30 najbližjimi prijatelji, na povabilo lastnika pa se je zbrana družba zabavala dolgo v noč.

Kot je za Page Six povedal vir, 22-letni teniški igralec po alkoholu ni posegel, noč pa so za zabavo toliko bolj izkoristili njegovi prijatelji. "Kaže, da je tip človeka, ki se lahko zabava zgolj od energije, ki mu jo je dala zmaga na odprtem prvenstvu ZDA," je povedal vir.

Športnika so skozi večer opazili v družbi manekenk in vplivnic, ki so druženje z 22-letnim Alcarazom izkoristile za skupne fotografije, med njimi pa sta bili tudi manekenki Brianna Bardhi in Tika Camaj.