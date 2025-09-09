Teniški igralec Carlos Alcaraz po zmagi praznoval v družbi manekenk

Carlos Alcaraz je drugo zmago na odprtem prvenstvu ZDA obeležil v velikem slogu. Teniški šampion se je po dobljenem dvoboju z Jannikom Sinnerjem v znan newyorški klub odpravil na večerjo s 30 najbližjimi prijatelji, na povabilo lastnika pa se je zbrana družba zabavala dolgo v noč.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Kot je za Page Six povedal vir, 22-letni teniški igralec po alkoholu ni posegel, noč pa so za zabavo toliko bolj izkoristili njegovi prijatelji. "Kaže, da je tip človeka, ki se lahko zabava zgolj od energije, ki mu jo je dala zmaga na odprtem prvenstvu ZDA," je povedal vir.
Športnika so skozi večer opazili v družbi manekenk in vplivnic, ki so druženje z 22-letnim Alcarazom izkoristile za skupne fotografije, med njimi pa sta bili tudi manekenki Brianna Bardhi in Tika Camaj.
Ali se Španec s katero od žensk, s katerimi je bil opažen v klubu, tudi romantično sestaja, ni znano, v intervjuju za Sunday Times leta 2024 pa je razkril, da ni v zvezi. "Sem samski. Iščem nekoga. Težko mi je kot teniškemu igralcu spoznati pravo osebo, saj nenehno potujem," je takrat povedal, januarja letos pa je ponovno potrdil, da ni v razmerju.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.