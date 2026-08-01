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Teniški igralec Carlos Alcaraz pokazal novo pričesko: 'Zelo ti pristaja!'

New York, 01. 08. 2026 09.29 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Carlos Alcaraz

Teniški igralec Carlos Alcaraz se je odločil za spremembo videza. Dolge spuščene lase, ki jih je nosil v New Yorku, je spel v kitke, s svojo novo pričesko, ki jo je pokazal na družbenem omrežju, pa je že navdušil svoje sledilce. "To je najboljša pričeska, kar si jih imel do zdaj," je le eden od komentarjev oboževalcev.

Carlos Alcaraz je znova spremenil svojo podobo in svojo značilno pričesko zamenjal s kitkami. Mladi Španec je znan po tem, da rad eksperimentira s svojim videzom, svojo novo pričesko pa je najprej pokazal na družbenih omrežjih. Dvakratni zmagovalec Wimbledona je objavil več fotografij, na katerih so ga mnogi na prvi pogled težko prepoznali.

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Nedavno so ga v New Yorku fotografi v objektive ujeli z dolgimi, razpuščenimi lasmi, medtem ko je praznoval zmago Španije nad Argentino v finalu svetovnega prvenstva v nogometu, proti poletni vročini pa se zdaj bori s kitkami. Na eni fotografiji pozira pred ogledalom, na drugi pa je bližnji posnetek, na katerem so njegovi lasje speti v majhen čop na zatilju.

Carlos Alcaraz je še nedavno svoje goste lase nosil spuščene.
Carlos Alcaraz je še nedavno svoje goste lase nosil spuščene.
FOTO: Profimedia

Na spremembo videza 23-letnika so se kmalu po objavi fotografij odzvali njegovi sledilci, ki so navdušeni. "Zelo ti pristaja," je zapisal nekdo, drugi pa dodal: "Nova pričeska in spet zadetek v polno!" Mnogi oboževalci pa že komaj čakajo, da ga bodo s kitkami videli na igrišču. "Res se veselim, da vidim, kako igraš s kitkami," je zapisala ena od tenisačevih oboževalk, druga pa dodala: "To je najboljša pričeska, kar si jih kdaj imel!"

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KOMENTARJI2

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Malo_sutra
01. 08. 2026 10.37
Ko imaš denar ti vse pristaja.
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
01. 08. 2026 09.58
Nič ne bo splet. Raducanujevo so opazili v družbi še ene tenisačice. Na vašo žalost. 🤣
Odgovori
+2
2 0
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