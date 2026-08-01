Teniški igralec Carlos Alcaraz pokazal novo pričesko: 'Zelo ti pristaja!'

Carlos Alcaraz je znova spremenil svojo podobo in svojo značilno pričesko zamenjal s kitkami. Mladi Španec je znan po tem, da rad eksperimentira s svojim videzom, svojo novo pričesko pa je najprej pokazal na družbenih omrežjih. Dvakratni zmagovalec Wimbledona je objavil več fotografij, na katerih so ga mnogi na prvi pogled težko prepoznali.

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Nedavno so ga v New Yorku fotografi v objektive ujeli z dolgimi, razpuščenimi lasmi, medtem ko je praznoval zmago Španije nad Argentino v finalu svetovnega prvenstva v nogometu, proti poletni vročini pa se zdaj bori s kitkami. Na eni fotografiji pozira pred ogledalom, na drugi pa je bližnji posnetek, na katerem so njegovi lasje speti v majhen čop na zatilju.

Carlos Alcaraz je še nedavno svoje goste lase nosil spuščene. FOTO: Profimedia