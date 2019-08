Teorije zarote: smrt princese Diane nesreča ali sabotaža?

Danes mineva natanko 22 let, odkrat je svet pretresla vest, da je v tragični prometni nesreči umrla princesa Diana, ljubljenka ljudskih src. Njena nenadna smrt je od nekdaj burila duhove, teorijam zarote pa so prikimavala tudi nekatera, predvsem za kraljevo družino, kontroverzna dejstva.

Ljubljenka ljudskih src, pokojna britanska princesa Diana, se je rodila 1. julija 1961 in umrla na današnji dan, pred natanko 22 leti, pri starosti 36 let. Čeprav se je o njenem življenju in dobrodelnosti doslej že veliko pisalo, velja spomniti, da njena nenadna smrt še vedno buri duhove javnosti. Ob nekaterih znanih dejstvih in namigovanjih tako še vedno živi vprašanje: je princesi res nekdo želel smrt ali pa je vse skupaj zgolj teorija zarote? Zbrali smo nekaj (neraziskanih) dejstev, ki javnosti še vedno ne dajo miru in mečejo temno senco predvsem na britansko kraljevo družino.

Smrt princese Diane po 22 letih še vedno buri duhove javnosti FOTO: Profimedia

Smrt zakrivil voznik limuzine, ki naj bi bil v resnici plačani morilec? Princesa Diana, rojena Diana Frances Spencer, je umrla v tragični prometni nesreči v Parizu leto dni potem, ko se je ločila od soproga, britanskega brinca Charlesa. V javnosti najširše sprejeta razlaga je, da naj bi princesino nesrečo zakrivili neumorni paparaci. Slednji naj bi jo zasledovali po pariških ulicah, voznik limuzine, v kateri se je takrat nahajala Diana, pa jim je želel ubežati in tako naj bi prišlo do usodnega trčenja.

Limuzina, v kateri je pred 22 leti umrla princesa Diana. (Fotografija s prizorišča prometne nesreče v Parizu). FOTO: Profimedia

Druga, temnejša plat zgodbe, ki je nastala predvsem kot plod namihgovanj nekaterih britanskih tabloidov in egipčanskega poslovneža Mohameda Al-Fayeda, katerega sin Dodi Al-Fayedje bil takrat z Diano in je tako kot ona podlegel poškodbam prometne nesreče, namiguje, da paparaci niso zakrivili njune smrti. Njihovo zasledovanje limuzine naj bi namreč ves čas potekalo s primerne distance. Nekateri britanski mediji z Al-Fayedom na čelu so s prstom pokazali naHenrija Paula, voznika vozila, ki naj bi bil v resnici plačani serijski morilec. Egipčanski poslovnež je v eni od izjav izrazil prepričanje, da je Paul v resnici delal za britansko tajno službo M16 – spet druge zgodbe so se vrtele okoli namigovanj, da naj bi bil francoski oziroma v nekaterih različicah zgodbe celo ameriški tajni agent nacionalne varnosti.

Princesa Diana in Dodi Al-Fayed umrla v sumljivih okoliščinah FOTO: Profimedia

Diane naj bi se po nekaterih namigovanjih želela znebiti kraljeva družina, ker naj bi bila v javnosti močno priljubljena ter znana po svojih javnih nastopih, dobrodelnosti in ozaveščanju o številnih zdravstvenih problemih, kot so duševne bolezni in AIDS, princ Charles pa je na sebi nosil temen madež zaradi afere s Camillo, s katero je ljubimkal že v času zakona z Diano. Ker naj bi se želel čimprej ponovno poročiti in izbrisati spomin na Diano, naj bi kraljeva družina naročila njeno smrt. Ob tem velja poudariti, da gre le za namigovanja in nikoli dokazano plat zgodbe. Eden od scenarijev govori tudi o tem, da naj bi bil voznik v času vožnje močno vinjen, zarad česar se je, ko je opazil, da jih zasledujejo paparaci, podal v brezglavo vožnjo, da bi ubežal zasledovalcem. Rezultati opravljene obdukcije naj bi kazali na izjemno visoko stopnjo ogljikovega monoksida v njegovem telesu, zaradi česar naj bi bil v tistem času pravzaprav nezmožen varnega upravljanja vozila. V smrt vpletena tudi Dianina sestra? Od paparacev do voznika, ki naj bi bil v resnici plačani morilec, se namigovanja premikajo dalje, število ljudi, potencialno vpletenih v princesino smrt, pa se veča. Ena od neraziskanih teorij tako kroži okoli zgodbe, da naj bi za Dianino smrtjo stala celo njena sestra, Lady Sarah McCorquodale. Ta naj bi s princem Phillipom skovala načrt, kako se za vedno znebiti Diane in z njo tudi sramote, ki bi vrgla senco tako na kraljevo družino kot družino Spencer, če bi se Diana odločila za poroko z Egipčanom islamske veroizpovedi. Nekatere zgodbe krožijo tudi okoli namigovanj, da naj bi bila pokojna princesa v času nesreče noseča, zato naj bi bil pravi razlog njenega obiska romantičnega Pariza z Dodijem v resnici priložnost, da svojo ljubezen okronata z zaroko.

Po nekaterih namigovanjih naj bi bila v smrt princese Diane vpletena tudi njena sestra, Lady Sarah McCorquodale. FOTO: Profimedia