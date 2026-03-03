Kelly Osbourne po smrti očeta Ozzyja Osbourna preživlja težko obdobje, česar ne skriva. V preteklosti je javno večkrat naslovila izgubo apetita in posledično tudi kilogramov, javnost pa ji s komentarji na račun zelo vitke postave ni prizanesla niti po tem, ko se je 41-letnica sprehodila po rdeči preprogi podelitve britanskih glasbenih nagrad.

"Posebna vrsta krutosti je škodovati nekomu, ki preživlja težke čase. Tepete me, ko sem na tleh, in dvomite v mojo bolečino. Delite moje trpljenje kot govorice in mi obračate hrbet, ko najbolj potrebujem podporo in ljubezen," je odgovorila kritikom na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram.

Dodala je, da komentatorji s tem ne dokazujejo svoje moči, temveč odsotnost sočutja in značaja. "Trenutno preživljam najtežje obdobje svojega življenja. Ne bi se mi bilo treba zagovarjati, a ne bom sedela in si dovolila, da me dehumanizirate na takšen način."

Ne le Kelly, s svojo izredno vitko postavo je javnost presenetila tudi njena mama Sharon Osbourne. "Kolikokrat smo se že zmotili, ko smo o komu nekaj predvidevali? A sama nikoli ne bi porabila sekunde svojega življenja, da bi pisala o komu drugem. Da bi šla na njihov profil, si vzela čas in komentirala. Veliko truda je potrebno vložiti v to," je neprijazne komentarje naslovila 73-letnica.