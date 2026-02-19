Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Terapevt ga je vprašal, če je pod vplivom drog

Los Angeles, 19. 02. 2026 08.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Robert Pattinson v filmu The Drama

Robert Pattinson, zvezdnik filmov Somrak in Batman, je razkril svojo edino izkušnjo s psihoterapijo, za katero pravi, da se ni končala najbolje. Terapevt je bil namreč prepričan, da je slavni igralec pod vplivom drog.

Britanski igralec Robert Pattinson, ki je zaslovel z nepozabno vlogo vampirja Edwarda v filmski franšizi Somrak, je za Interview Magazine razkril, da je s psihoterapijo poskusil le enkrat v življenju, in da se izkušnja ni končala najbolje.

39-letnik je v pogovoru z Zendayo, soigralko v prihajajočem filmu The Drama priznal, da ima pogosto težave z izražanjem. "Ko poslušam nekoga, ki je zelo zgovoren, me to skoraj razjezi," je dejal in v šali dodal, da se mu zdi včasih celo bolj iskreno, če človek ne zna vsega ubesediti. 

Prav težave z izražanjem so botrovale njegovi edini izkušnji s terapijo. "Šel sem enkrat in terapevt me je vprašal, ali sem na drogah, ker ni razumel, o čem govorim," je smeje razložil igralec in dodal, da se je le trudil po najboljših močeh. "Mislil sem, da nekam plujem, potem pa sem si želel samo še iz čolna," je nadaljeval v svojem značilnem hudomušnem tonu.

Pattinsona, ki je zadnja leta živel stran od soja žarometov, sicer kmalu čaka snemanje nadaljevanja filma Batman, v katerem bo ponovno zaigral v glavni vlogi. Da se postopoma vrača kaže tudi njegovo pogostejše pojavljanje v javnosti. Kot ambasador prestižne modne znamke Dior, se je namreč pred kratkim udeležil pariškega tedna moške mode.

Razlagalnik

Robert Pattinson je britanski igralec, ki je mednarodno prepoznavnost dosegel z vlogo Edwarda Cullena v seriji filmov Somrak (Twilight). Kasneje je igral v številnih neodvisnih filmih in večjih produkcijah, med drugim je zaigral vlogo Batmana v filmu The Batman iz leta 2022. Njegova kariera sega tudi na področje mode, kjer je ambasador prestižne znamke Dior.

Psihoterapija, pogosto imenovana tudi terapija s pogovorom, je oblika zdravljenja, ki posameznikom pomaga pri soočanju s čustvenimi težavami, vedenjskimi vzorci in duševnimi motnjami. Vključuje pogovore med pacientom in usposobljenim terapevtom, ki uporablja različne terapevtske tehnike za razumevanje in reševanje težav. Cilji terapije so lahko izboljšanje počutja, razvijanje strategij za obvladovanje težav in spodbujanje osebne rasti.

Dior, polno ime Christian Dior SE, je francoska luksuzna modna hiša, ki jo je leta 1946 ustanovil oblikovalec Christian Dior. Podjetje je znano po visokokakovostnih oblačilih, modnih dodatkih, parfumih in kozmetiki. Dior je eden najbolj vplivnih modnih imperijev na svetu, ki predstavlja eleganco, prefinjenost in klasičen slog.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
robert pattinson zendaya psihoterapija

Rumer Willis brez finančne podpore slavnih staršev: ima štiri službe

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To otroci odnesejo v odraslost
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku
Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku
Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas
Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
vizita
Portal
Uporaba telefona močno povečuje tveganje
Ali pršice prispevajo k smrčanju?
Ali pršice prispevajo k smrčanju?
Kako se pripraviti na sezono alergij že pozimi
Kako se pripraviti na sezono alergij že pozimi
Tradicionalna afriška prehrana kot naravna krepitev imunskega sistema?
Tradicionalna afriška prehrana kot naravna krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Tega z gotovino nikoli ne počnite
moskisvet
Portal
Najboljša oblika vadbe je tista, ki jo dejansko naredite
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Kroglice brez peke, ki bodo navdušile tudi otroke
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Sanje Grofov
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534