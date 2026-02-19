Terapevt ga je vprašal, če je pod vplivom drog

Britanski igralec Robert Pattinson , ki je zaslovel z nepozabno vlogo vampirja Edwarda v filmski franšizi Somrak , je za Interview Magazine razkril, da je s psihoterapijo poskusil le enkrat v življenju, in da se izkušnja ni končala najbolje.

39-letnik je v pogovoru z Zendayo, soigralko v prihajajočem filmu The Drama priznal, da ima pogosto težave z izražanjem. "Ko poslušam nekoga, ki je zelo zgovoren, me to skoraj razjezi," je dejal in v šali dodal, da se mu zdi včasih celo bolj iskreno, če človek ne zna vsega ubesediti.

Prav težave z izražanjem so botrovale njegovi edini izkušnji s terapijo. "Šel sem enkrat in terapevt me je vprašal, ali sem na drogah, ker ni razumel, o čem govorim," je smeje razložil igralec in dodal, da se je le trudil po najboljših močeh. "Mislil sem, da nekam plujem, potem pa sem si želel samo še iz čolna," je nadaljeval v svojem značilnem hudomušnem tonu.