Terapevt ga je vprašal, če je pod vplivom drog

Britanski igralec Robert Pattinson, ki je zaslovel z nepozabno vlogo vampirja Edwarda v filmski franšizi Somrak, je za Interview Magazine razkril, da je s psihoterapijo poskusil le enkrat v življenju, in da se izkušnja ni končala najbolje.
39-letnik je v pogovoru z Zendayo, soigralko v prihajajočem filmu The Drama priznal, da ima pogosto težave z izražanjem. "Ko poslušam nekoga, ki je zelo zgovoren, me to skoraj razjezi," je dejal in v šali dodal, da se mu zdi včasih celo bolj iskreno, če človek ne zna vsega ubesediti.
Prav težave z izražanjem so botrovale njegovi edini izkušnji s terapijo. "Šel sem enkrat in terapevt me je vprašal, ali sem na drogah, ker ni razumel, o čem govorim," je smeje razložil igralec in dodal, da se je le trudil po najboljših močeh. "Mislil sem, da nekam plujem, potem pa sem si želel samo še iz čolna," je nadaljeval v svojem značilnem hudomušnem tonu.
Pattinsona, ki je zadnja leta živel stran od soja žarometov, sicer kmalu čaka snemanje nadaljevanja filma Batman, v katerem bo ponovno zaigral v glavni vlogi. Da se postopoma vrača kaže tudi njegovo pogostejše pojavljanje v javnosti. Kot ambasador prestižne modne znamke Dior, se je namreč pred kratkim udeležil pariškega tedna moške mode.
Robert Pattinson je britanski igralec, ki je mednarodno prepoznavnost dosegel z vlogo Edwarda Cullena v seriji filmov Somrak (Twilight). Kasneje je igral v številnih neodvisnih filmih in večjih produkcijah, med drugim je zaigral vlogo Batmana v filmu The Batman iz leta 2022. Njegova kariera sega tudi na področje mode, kjer je ambasador prestižne znamke Dior.
Psihoterapija, pogosto imenovana tudi terapija s pogovorom, je oblika zdravljenja, ki posameznikom pomaga pri soočanju s čustvenimi težavami, vedenjskimi vzorci in duševnimi motnjami. Vključuje pogovore med pacientom in usposobljenim terapevtom, ki uporablja različne terapevtske tehnike za razumevanje in reševanje težav. Cilji terapije so lahko izboljšanje počutja, razvijanje strategij za obvladovanje težav in spodbujanje osebne rasti.
Dior, polno ime Christian Dior SE, je francoska luksuzna modna hiša, ki jo je leta 1946 ustanovil oblikovalec Christian Dior. Podjetje je znano po visokokakovostnih oblačilih, modnih dodatkih, parfumih in kozmetiki. Dior je eden najbolj vplivnih modnih imperijev na svetu, ki predstavlja eleganco, prefinjenost in klasičen slog.
