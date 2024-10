Tereza Kesovija 86. rojstni dan preživela v bolnišnici

Kot je za Net.hr povedala hrvaška pevka, je bila hospitalizirana zaradi padca. "Res je, v bolnišnici sem. Oprostite, ne morem vam povedati, kaj se mi je zgodilo. Padla sem in močno sem se udarila," je povedala, več pa ni razkrila. Dodala je, da ji ni vseeno, kje je trenutno in da ne razmišlja o rojstnih dnevih in praznovanjih. "Danes sem, jutri me ni. Mame sploh nisem spoznala, rodila me je in hitro umrla. Meni je praznovanje rojstnega dne smešno," je še povedala za hrvaške medije.