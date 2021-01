Tereza Kesovija obiskala od potresa prizadeto območje: Kje je tu pravica?

Legenda hrvaške glasbene scene Tereza Kesovija je obiskala naselje Majske Poljane, ki so ga poleg drugih krajev (Siska, Petrinje in Gline) hudo prizadeli potresi, ki so v zadnjih desetih dneh stresli hrvaška tla.

Na dodatno vprašanje, ali jim lahko informacijo samo potrdi, pa je povedala: "Kot sam vrag sem bežala pred kamerami in fotoaparati. Nisem želela publicitete, prosim, razumite me."

Ko jo je novinar vprašal, ali ne želi z bralci časopisa deliti tragičnih zgodb, ki so jo prizadele ob obisku, pa je povedala: "Prav imate. A tu nisem pomembna jaz. Lahko vam povem svojo izpoved, z vami delim, kar sem videla in doživela. Lahko vam opišem resnično stanje v najbolj prizadetem delu države. Želim si, da bi tem ljudem čim prej pomagali. Želim, da ljudje slišijo njihove žalostne zgodbe in izvejo za njihove nehumano težke življenjske okoliščine. Želim si, da bi nekdo naredil spomenik županji Branki Bakšić Mitić. Zaslužila si je, zelo veliko dela. Ona je človek naroda, ki trpi. Želim, da izveste za te ljudi in da premier sprejme prave odločitve," je zgodbo začela Tereza.

Zakaj se je sploh odločila oditi na prizadeto območje? "To imam v sebi, moram iti pomagat ljudem ne morem samo doma sedeti in se pretvarjati, da se to ne dogaja. Vest in človečnost v meni mi narekujeta, naj naredim, kar lahko. Samo pomislite: če bi vsak, ki bi lahko, pomagal, teh ruševin ne bi bilo. Te hiše niso pravilno zgrajene, obnovljene so po vojni. Njihovi temelji so slabi, so mi povedali, zato pa so se v celoti porušile. Zato so ljudje umirali," je povedala 82-letnica in nadaljevala pripoved: " To je tragedija, kako slabo so hiše obnovljene po vojni, da ljudje v resnici živijo v nevarnih hišah in s tem tvegajo svoja življenja. Vse je bilo narejeno na hitro, brez prave konstrukcije."

"Sovražim politiko, a o tem ne morem govoriti. Lahko pa govorim o krivici. Zoper krivice sem se vedno borila," je povedala strastno, medtem ko se ji je zaradi bolečine zatresel glas, piše Jutarnji list: "To je velika krivica. To je naredila velika naravna sila in katastrofa je ogromna. Vedno so žrtve najrevnejši ljudje. Ne morem verjeti–kje je tu pravica?"

V kraju Novo Selo Klinsko, ki se nahaja nekaj kilometrov stran od Gline, je obiskala nekaj ljudi. Njihova dobrota jo je ganila: "To je majhna vas, tam je bilo manj kot 50 hiš. In v večini so tam živeli stari ljudje. Zdaj je vprašanje, kdo bo sploh še živel v tej vasi." Povedala je, da so ji domačini kljub porušenim domovom skuhali kavo in bili izjemno veseli, da jih je obiskala in da jim je pomagala. Babica Slavica ji je skuhala kavo, neka deklica je od navdušenja ob pogledu na Terezo začela skakati od veselja ne glede na blato, ki je špricalo povsod.

Tereza se je v Banovino odpravila s svojo prijateljico in odvetnico Gorano Miljević. Skupaj sta nakupili stvari za ljudi, ki jih je prizadel potres, a ne le to – kar 10 kilogramov mesa sta panirali in jima nesli domače zrezke, za otroke sta kupili sladkarije in igrače. Kupili sta kar 20 parov gumijastih škornjev in jih razdelili med najbolj prizadete.

In čeprav pevka na začetku ni želela deliti zgodb, ki jih je slišala med svojim obiskom, in ni želela, da bi se izvelo, da je bila tam, je Jutarnjemu listu na koncu dala zelo podrobno poročilo o trenutnem stanju in potrebah, ki jih imajo ljudje tam. Poleg tega pa poziva vse, ki lahko kakor koli pomagajo, naj to storijo, naj ne oklevajo.