Tereza Kesovija pokazala svoje veslaške sposobnosti

Glasbenica Tereza Kesovija, ki je lani praznovala 80 let, je pred kratkim dopustovala na hrvaški obali in je z oboževalci na Instagramu delila delček svojih počitnic. V napihljivem čolnu je pokazala svoje veslaške sposobnosti in požela veliko navdušenja.

80-letna hrvaška pevka Tereza Kesovija je na svojem Instagramu objavila posnetek z dopusta, na katerem vesla v napihljivem čolnu in je tako pokazala svoje veslaške sposobnosti. "Poletne radosti," je zapisala ob posnetku, mnogi pa so v komentarjih pohvalili njeno odlično kondicijo. "Takšna kot na sceni, takšna v morju,"so pisali oboževalci. Kesovija pa je tudi sicer ljubiteljica zunanjih aktivnosti in narave, saj svojim sledilcem na Instagramu rada pokaže, kako uživa v gorah s svojo družino in psičkom. Pevka je v začetku letošnjega leta s koncerti proslavila svoj 80. rojstni dan in 60. obletnico bogate kariere, na koncert v Zagreb sta med drugim prišla tudi zagrebški župan Milan Bandić in Terezin nekdanji mož, pevec Miro Ungar. Svoja leta in kariero pa je počastila tudi pri nas v Cankarjevem domu.