Tereza Kesovija hospitalizirana: 'Oblil me je hladen znoj'

Legendarna hrvaška pevka, ki ima številne oboževalce v Sloveniji, je trenutno hospitalizirana v bolnišnici v Zagrebu. Po Terezo Kesovijo so reševalci zaradi zdravstvenih težav prišli kar dvakrat, saj prvič ni želela z njimi. Kot je priznala, sama namreč ne mara bolnišnic, a se jim tokrat vseeno ni mogla izogniti. 84-letna zvezdnica je za hrvaške medije še povedala, da se sedaj počuti bolje in da o svojih zdravstvenih težavah ne želi preveč govoriti.

Tereza Kesovija je bila nedavno sprejeta v zagrebško bolnišnico Dubrava, kamor so jo prepeljali z rešilcem. Nujno pomoč za zvezdnico so njeni bližnji klicali kar dvakrat, saj prvič ni želela z njimi. "Rekla sem jim, da ne grem z njimi. Ne maram bolnišnic in upala sem, da se ji bom tokrat izognila, a mi ni uspelo," je za hrvaške medije povedala pevka, ki je bila hospitalizirana v torek.

icon-expand Tereza Kesovija je bila nedavno sprejeta v zagrebško bolnišnico Dubrava, kamor so jo prepeljali z rešilcem. FOTO: Miro Majcen

84-letnica o svojem zdravstvenem stanju sicer ni želela preveč razkriti, a je povedala, da se počuti bolje. "Bolje mi je. Tu v bolnišnici imam lepo in tiho sobo, čudovite zdravnike in sestre, ki skrbijo zame. Trenutno sem na preiskavah, zato so mi vzeli kri. Zame je to precej boleče, ker imam tanke žile. O tem, kaj se mi je zgodilo, pa raje ne bi govorila, ker so ljudje, ki jim je veliko huje kot meni," je še skromno povedala za Jutarnji list.

icon-expand Legendarna hrvaška pevka je bila v času nedavnih poplav ravno v Sloveniji. FOTO: Miro Majcen