Teri Hatcher pri 40 imela splav: zanosila s pomočjo darovalca sperme

Danes 57-letna igralka je gostovala v oddaji Daily Pop, kjer je povedala, da je želela zanositi s pomočjo darovalca sperme, vendar je bila ta metoda zanjo neuspešna.

"Sama sem poskušala imeti še enega otroka in šla sem v to, dobila sem darovalca sperme. Pravzaprav sem imela splav, na žalost," je priznala Teri Hatcher.

Kljub nesrečnemu preobratu v nosečnosti je Hatcherjeva še povedala, da je postopek uporabe darovalca sperme lahko "zabaven".

"Ker dobesedno izbereš darovalca: Ali nosi očala? Je imel akne? Kako visok je?" je pojasnila. "Če tako pomisliš, je zelo zanimivo."

Hatcherjeva ima z nekdanjim možem Jonom Tenneyjem, od katerega se je ločila leta 2003 po skoraj devetih letih zakona, 24-letno hčer Emerson.

Leta 2019 je zvezdnica serije Razočarane gospodinje za People povedala, da je, potem ko je bila dalj časa samska, srečna."Obstaja razlika med tem, da si osamljen in da si sam," je takrat dejala igralka. "Že zelo dolgo sem samska, a v mojem življenju ni nič osamljenega, ne počutim se osamljeno. Želim odstraniti stigmo tega."

Hatcherjeva je dejala, da ni nič depresivnega v tem, ko sliši o ženskah, ki se po ločitvi ne poročijo znova."Mnoge ženske ne preživijo le same, ampak uspevajo. So močne, služijo denar, so zdrave, potujejo," je nadaljevala. "Lahko si ponosen na svoje življenje, pa čeprav nisi v paru."