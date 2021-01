'Terminator' se je cepil proti covidu-19: Sledite mi, če hočete živeti

"Danes je bil dober dan. Še nikoli nisem z večjim veseljem čakal v vrsti. Če ste upravičeni, se mi pridružite in se prijavite na cepljenje,"je na družbenih omrežjih sporočilhollywoodski igralec in nekdanji republikanski guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger in za konec v slogu Terminatorja dodal: "Sledite mi, če hočete živeti!" Ob tem je objavil tudi posnetek, na katerem vidimo, da so ga proti covidu-19 cepili kar v avtomobilu.

"Come with me if you want to live" (Pridi z mano, če hočeš živeti, op. a.) je slavni igralec izrekel v drugem delu filmaTerminator 2 iz leta 1991.