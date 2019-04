'Teslin mož' in poslovnež Elon Musk zdaj tudi raper?

Teslin mož in ustanovitelj podjetij, kot sta PayPal in SpaceX, Elon Musk, izdal rap skladbo

47-letni južnoafriško-kanadsko-ameriški poslovnež, inženir in filantrop Elon Musk, znan kot ustanovitelj oziroma soustanovitelj številnih uspešnih spletnih in tehnoloških podjetij, kot so PayPal in SpaceX in kot predsednik upravnega odbora ter kasneje izvršni direktor in razvojni inženir podjetja Tesla Motors, je javnost pred kratkim presenetil z izdajo nove rap skladbe RIP Harambe.