Tesni prijatelji Kobeja Bryanta spregovorili o tragični nesreči

Tesni prijatelji Kobeja Bryanta so spregovorili o bolečih čustvih, ki so jih doživeli po njegovi tragični smrti leta 2020. V CNN-ovi novi dokumentarni seriji s tremi epizodami, Kobe: The Making of a Legend, so se tesni prijatelji usedli in pripovedovali o trenutku, ko so izvedeli za smrtonosno helikoptersko nesrečo, ki se je pripetila 26. januarja in terjala življenje Kobeja, njegove hčerke Gianne Bryant in sedmih drugih.