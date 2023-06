Test očetovstva potrdil: Al Pacino je oče otroka noseče Noor Alfallah

Dvomov ni več – Al Pacino je oče otroka, ki ga v roku enega meseca pričakuje Noor Alfallah . Zvezdnik je namreč zaradi svoje visoke starosti podvomil v to, ali je res on tisti, s katerim bo 29-letnica dobila otroka, prav tako naj bi imel določene zdravstvene težave, ki običajno povzročajo neplodnost.

Igralec je sicer že oče 33-letne Julie Marie ter 22-letnih dvojčkov Antona in Olivie, ki jih ima z dvema nekdanjima dekletoma. Za 29-letno Noor bo to prvi otrok. Znana je po svoji ljubezni do precej starejših moških. Med drugim je hodila z danes 79-letnim Mickom Jaggerjem in 61-letnim milijarderjem Nicolasom Berggruenom, povezovali so jo tudi s 93-letnim Clintom Eastwoodom.