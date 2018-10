Testirala masko, ki jo je imel Tom Hanks

Ameriška igralkaJulia Stiles je z oboževalci delila dve fotografiji s snemanja druge sezone serije Riviera.

''Testiranje maske. (To ni gosenica, to je prostetika, ki sem si jo sposodila od Toma Hanksa),'' je zapisala pod fotografijo, s katere je jasno razvidno, da se bo njen lik znašel v težavah in da bo utrpel poškodbe.