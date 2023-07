Tetovaže zvezdnikov: od datuma Churchillovega govora do ptičjih nog

Poletje je čas, ko nas visoke temperature 'prisilijo' v nekoliko krajša in bolj odprta oblačila. To je odlična priložnost za vse ljubitelje tetovaž, ki tako lahko vse svoje telesne poslikave končno pokažejo svetu. No, zvezdniki se sicer ne obremenjujejo pretirano z letnimi časi in nekateri se ob različnih priložnostih odločijo tudi za nekoliko bolj pomanjkljiva oblačila, ki pogosto razkrijejo tetovaže na nekoliko neobičajnih mestih.

Tetovaže so način, s katerim ljudje izražajo svoja občutja in čustva do številnih stvari. Priljubljene so tako pri zvezdnikih kot tudi običajnih smrtnikih, poletje pa je čas, ko telesne poslikave še toliko bolj pridejo do izraza. Izbrali smo nekaj zvezdnikov, ki so ljubitelji tetovaž, nekatere na njihovih telesih so sicer nekoliko neobičajne, a imajo za njih prav poseben pomen.

icon-expand Angelina Jolie FOTO: Profimedia

Angelina Jolie Ena od zvezdnic z izjemno znanimi in pomenljivimi tetovažami je Angelina Jolie. Na podlakti ima vtetovirane rimske številke "XIII V MCMXL" v spomin na enega od govorov Winstona Churchilla. Te številke pomenijo 13. maj 1940, datum, ko je Churchill rekel: "Nimam za dati ničesar razen krvi, truda, solz in znoja." Tetovaže so tudi način, kako slavna igralka izkazuje ljubezen do svojih otrok. Na roki ima vtetovirane geografske koordinate krajev, kjer je rodila ali posvojila svoje otroke. Na levi rami ima tudi vtetovirano vrstico budističnih spisov. To je duhovna tetovaža za molitev za srečo za najstarejšega sina po imenu Maddox.

Miley Cyrus Miley Cyrus svoje tetovaže pogosto posveča svojim pokojnim osebam in hišnim ljubljenčkom. Po smrti njenega psa Floyda aprila 2014 si je zvezdnica kosmatega prijatelja vtetovirala na levi strani z besedami "With a Little Help from My Fwends". Na telesu ima tetovirano tudi majhno ribico. Pevkino telo krasi tudi lovilec sanj s štirimi peresi, ki ščiti njene štiri brate in sestre pred slabimi sanjami. Njena najbolj znana tetovaža je njena prva tetovaža, ki ji jo je mama ročno naslikala na njene prsi, gre pa za napis "Just Breathe". To je poklon dragemu prijatelju, ki je umrl zaradi cistične fibroze, in dedku, ki je umrl zaradi pljučnega raka. Tetovaža jo opominja na to, da ničesar ne jemlje za samoumevno. Vtetovirala si ga je blizu srca, kar simbolizira, da so njeni ljubljeni vedno blizu nje.

Katy Perry Katy Perry s svojimi tetovažami obeležuje dosežke v svoji pevski karieri. Na podlakti ima tetovažo, ki jo je navdihnil Saturn. To tetovažo si je dala delati po končani turneji Witness: The Tour. Zvezdnica se je za omenjeni planet odločila v spomin na turnejo, ki jo je naučila številnih življenjskih lekcij. Nekaj let kasneje si je na prst vtetovirala številko 49 z rimskimi številkami, ki jo spominja na njen nastop na 49. Super bowlu.

icon-expand Emma Stone FOTO: Shutterstock

Emma Stone Emma Stone ni ena tistih s številnimi tetovažami, ima pa eno, ki ji zelo veliko pomeni. Na levem zapestju ima vtetovirane ptičje noge, ki so poklon njeni materi, ki se je borila z rakom dojke in ga uspešno premagala. Da bi proslavila, ko je izvedela, da njena mama nima raka, je Emma prosila Paula McCartneyja, nekdanjega člana skupine The Beatles, naj ji na zapestje nariše dve vranji nogi, ki predstavljata najljubšo pesem njene mame, Blackbird.

icon-expand Kendall Jenner FOTO: Profimedia

Kendall Jenner Kendall Jenner si je svojo prvo tetovažo omislila, ko je bila stara 20 let, a je šele leto kasneje razkrila njen pomen. To je majhna tetovaža zlomljenega srca na njenem sredincu, ki predstavlja smolo v njenem življenju. 27-letnica je ljubiteljica telesnih poslikav, a se zaradi manekenstva odloča za manjše tetovaže in bolj skrite lokacije. V intervjuju pri Ellen DeGeneres je nekoč razkrila napis Meow, ki ga skriva na notranji strani ustnice, idejo zanj pa je dobila na eni od zabav s prijatelji.

Cara Delevingne Cara Delevingne naj bi bila trenutno eden od super modelov z največ tetovažami. Angleška manekenka, ki je pred kratkim priznala, da se je začela tetovirati iz uporništva in da si bo zdaj svoje številne tetovaže odstranila, je za svojo prvo poslikavo leta 2013 izbrala levjo glavo na kazalcu, saj je po horoskopu lev. Simbol leva ji je pomagal tudi, da se je v življenju umirila in postala močnejša. Njena druga znana tetovaža je zapis Made in England na podplatu njene leve noge. Kot je nekoč razkrila, se je zanjo odločila, ker se je počutila kot lutka brez duše, ki je vedno gledala v prazno, ko je hodila po modni pisti. Napis "Ironično" predstavlja temno plat manekenstva.

icon-expand Lea Michelle FOTO: Profimedia

Lea Michele Lea Michele podobno kot Miley Cyrus svoje tetovaže posveča ljudem, ki jih je izgubila. V spomin na babico si je na prstanec vtetovirala kavno skodelico. Svojemu zaročencu Coryju Moneithu, ki je leta 2013 umrl zaradi zlorabe prepovedanih substanc, je posvetila besedo Finn in številko pet. To je ime lika, ki ga je zvezdnik upodabljal v seriji Glee, v kateri sta skupaj igrala, in številka srajce, ki jo je nosil. Poleg tega je na igralkinem telesu zapisan tudi Coryjev zadnji stavek, ki ji ga je namenil: "Če ti tako praviš."

David Beckham David Beckham je velik ljubitelj tetovaž, zanje pa naj bi porabil okoli 65.000 evrov. A prav vsaka črtica črnila ima za nogometnega zvezdnika poseben pomen. Med drugim ima na telesu rimsko številko sedem, ki predstavlja številko njegovega dresa, ko je bil na vrhuncu svoje kariere v angleški reprezentanci in klubu Manchester United. Številne ostale tetovaže so namenjene njegovi ženi Victorii Beckham in njunim otrokom. Ob 10. obletnici poroke si je recimo vtetoviral 10 vrtnic, leta 2007 pa je nekdanja članica skupine Spice Girls dobila tudi prostor v obliki portreta na roki 48-letnika.

Justin Bieber Tudi Justin Bieber je tisti, ki tetovaže preprosto obožuje in kot pravi pevec, se za nobeno ni odločil iz lepotnih razlogov. Na vratu ima zvezdnik napis Za vedno, ki simbolizira večnost in mladostnost, na boku pa majhno tetovažo galeba, ki predstavlja velike želje zrelega moškega. V spomin in izraz spoštovanja do pokojnega kralja popa Michaela Jacksona ima na telesu krono. Glasbenik na svoje telo redno 'zapisuje' posebne mejnike v njegovem življenju, svoji ženi pa je poklonil zapis Grace, ki se skriva pod njegovo obrvjo in je komaj opazen.

Orlando Bloom Tetovaže slavnega igralca Piratov s Karibov spremljajo smešne zgodbe. Orlando Bloom se je namreč odločil svojemu sinu pokloniti zapis njegovega imena na nekoliko bolj kreativen način: odločil se je za zapis z Morsejevo abecedo. A tetovaža se ni izšla tako, kot si je zamislil, saj na enem od simbolov manjka pika, tako da v resnici ne piše Flynn, kot je njegovemu sinu ime, temveč Frynn. Zvezdnik si je tetovažo omislil tudi v spomin na svojega poginulega psa Mightyja, ki zdaj krasi del kože pri igralčevem srcu.

Kevin Jonas Kevin Jonas, eden ob bratov skupine Jonas Brothers, je prav tako tatuje posvetil svojim otrokom. Na levi roki ima tetovažo dveh plišastih igrač, ki so jo navdihnile igrače njegovih hčerk. Naklonjenost družini in svojo ljubezen do družine je ovekovečil tudi s tetovažo štirih golobov na levi roki. Štiri ptice na njegovih bicepsih predstavljajo njega, njegovo ženo in hčerki Aleno in Valentino. Na enem od prstov ima tudi tetovažo z imenom Dani, ki predstavlja njegovo ljubezen in poroko z ženo Danielle, na desni podlakti pa žensko v obleki, ki jo je njegova žena nosila v videospotu za pesem Sucker.

Sam Smith Če kdo, potem Sam Smith vedno znova rad preseneča. A kljub temu, da se sam opredeljuje za odvisnika od tetoviranja, je na njegovem telesu trenutno nekaj več kot 35 tatujev. Najbolj izstopajo istospolni par med poljubljanjem na njegovi levi rami, ptica na podlakti in visoke pete na zapestju. Odločil se je tudi za simbol enakosti na prstu, leta 2021 pa šokiral s tetovažo otroka v spodnjem perilu, ki se gleda v ogledalo, medtem ko je v odsevu otrok v visokih petah. Ta ima zanj še prav poseben pomen, saj velja za tetovažo, ki govori o spolni identiteti pevca in boju, da bi ostal zvest samemu sebi.

Harry Styles Ljubljenec ženskih src Harry Styles je prav tako svoje telo prekril že z veliko črnila. Najvidnejša je tetovaža morske deklice na njegovi podlakti. Njen pomen je pevec opredelil kot opomnik o nepopolnosti in ljubezni do samega sebe. Verjame namreč, da se ljudem ni treba truditi, da bi bili popolni, in da bi morali vsi imeti radi to, kar so. Zvezdnik ima med drugim na prsih par ptic, ki predstavljata njegovo strast do gibanja, in ne glede na to, kam gresta, vedno najdeta pot domov. Tetovaži maske in gledališkega simbola pa ga opominjata, naj ostaja povezan z umetnostjo.

