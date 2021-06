Teyana Taylor prva temnopolta zmagovalka izbora "najbolj seksi ženska"

"Naj me nekdo uščipne," je zapisala na omrežju Instagram in ob tem delila tudi nekaj že prej objavljenih slik, na katerih nosi kose oblačil, ki jih je za snemanje izbrala kar sama. "To, da sem se znova postavila pred fotografske objektive, zame predstavlja dolgo popotovanje do samorefleksije in samozavesti. Zaradi želje po tem, da upravičim ime in naziv tega fotografiranja, sem bila izjemno nervozna," je priznala.

"Kot poslovna ženska, žena, zaposlena mati dveh otrok, ki dela za objektivom v trenirkah in starejših majicah ... Kot vidite, nimam dosti časa, da bi bila in se počutila seksi," je opisala svoj slog in presenečenje ob tem, da jo mnogi vidijo kot izjemno privlačno.