Težave pri kraljevi prisegi: Neučakan Karel III. tarča šal

V Londonu je posebni svet v dopoldanskih urah tudi formalno potrdil novega kralja Velike Britanije in držav Commonwealtha. Kralj Karel III. Zaprisego novega monarha je lahko prvič v zgodovini spremljal celoten svet, zato ne preseneča dejstvo, da so na račun kralja Karla III. že nastale prve viralne šale. icon-expand Neučakani kralj Karel III. tarča spletnih šal. FOTO: Twitter Uporabniki na Twitterju so namreč opazili, da je kralj med podpisovanjem uradne dokumentacije precej nestrpno in neučakano namigoval pomočnikom, naj z mize umaknejo posodico s črnilom. Kretnje z rokami je pospremila tudi precej napeta mimika novega monarha. Da je bila situacija za uporabnike družbenega omrežja še bolj zabavna je poskrbelo dejstvo, da sta kralju komplet nalivnega peresa, s katerim je podpisal pomemben dokument, podarila sinova princ William in Harry. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Nalivna peresa so sicer tekom procesa večkrat ponagajala. Po tem ko je Karel III. v nekem trenutku pisalo pospravil v svoj žep, je njegov sin William pri podpisu za nadomestno pisalo moral prositi bližnjega pomočnika. Pisala so se v nekem trenutku celo namnožila in zapolnila precej majhno mizo, na kateri se je odvijal pomemben proces. "Ali niso mogli priskrbeti večje mize," se je spraševal eden izmed uporabnikov, medtem ko se je drugi pošalil, da je bila kraljeva neučakana reakcija najbolj zabaven trenutek tega dneva. "Pošljite odgovornega za pisala v zapor," se je pošalil tretji uporabnik na Twitterju.