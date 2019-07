Težave v 'kraljevem' raju: bosta obiskala zakonskega terapevta?

Tuji mediji so od dobro obveščenega vira dobili informacijo, da se kraljeva zakonca, Meghan Markle in princ Harry, spogledujeta z obiskom zakonskega svetovalca. Številni medijski pritiski, nedavno rojstvo otroka, družinski spori, nesoglasja in kraljevi protokoli naj bi namreč terjali svoj dolg v njunem zakonu in ju psihično močno izčrpavali. Zaradi tega naj bi se princ bal, da bo njegova soproga v kratkem doživela živčni zlom, sam pa naj bi bil prav tako zelo blizu točki popolnega kolapsa.

Zaradi številnih negativnih komentarjev in ostrih kritik, ki so se zvrstili tako tik po njunem poročnem obredu kot v prvih mesecih zakona in se nadaljevali tudi po rojstvu sina Archieja, naj bi princ Harry stremel k obisku zakonskega svetovalca. Spomnimo, že prinčeva pokojna mama, princesa Diana, je v času svojega življenja dajala poudarek razbijanju stigme o duševnih boleznih in iskanju strokovne, terapevtske pomoči, njena sinova pa sta po njeni smrti nadaljevala s tovrstnim delom in vzpostavila fundacijo za pomoč vsem tistim, ki bijejo bitke z mentalnimi boleznimi. Harryjevo željo po obisku zakonskega terapevta je neimenovan vir pojasnil z besedami: ''Terapija mu je v preteklosti rešila življenje in zdaj je prepričan, da bi lahko rešila tudi njegov in Meghanin zakon.''