Težave v paradižu? Nicola možu Brooklynu namenila hladen pogled

Interakcija Brooklyna Beckhama in Nicole Peltz na rdeči preprogi Festivala ameriškega filma v francoskem Deauvillu je pritegnila pozornost zaradi na videz neprijetnega trenutka med zakoncema. Par, ki zaradi nesoglasij s preostalo družino Brooklyna Beckhama že nekaj časa polni medije, je na festival prišel podpret Faye Dunaway , Nicolino soigralko iz filma Prima , ki je na festivalu prejela nagrado za filmsko ikono.

Medtem ko sta Nicola in Brooklyn pozirala fotografom, se je Brooklyn v nekem trenutku umaknil, da bi lahko njegova žena pozirala sama. Pred tem ji je popravil dolgo vlečko, da bi se lažje premikala. Nicola ga je nato pogledala, njen izraz na obrazu pa je na družbenih omrežjih sprožil številne komentarje in ugibanja o tem, ali jo je njegova gesta razjezila.

"Uf, ta pogled. Hitro bo bežal domov," je zapisal eden od uporabnikov na družbenem omrežju TikTok. "Po njegovem izrazu na obrazu je bilo jasno, da ve, da jih bo pozneje slišal," je še dodal uporabnik. Drugi je dodal: "Oh, Brooklyn ve, da je v težavah." Našli so se tudi takšni, ki v njunem druženju niso opazili ničesar nenavadnega. Eden od uporabnikov je Brooklynove poteze opisal kot nekaj povsem običajnega za moža, drugi pa je zapisal: "Meni se je zdelo ljubko."