Težave v zakonu: Princ Harry si želi sprave, Meghan sanja o milijardah

"Imam že veliko novega materiala in mislim, da si ves svet želi novih vpogledov. To je neverjetna zgodba, to je edinstvena zgodba, ki osupne, ker je brez primere. To je tako slaven par, ki se ves čas bori zase. Sta neizprosna in nemirna in to je tisto, zaradi česar sta tako zanimiva," je povedal za Mirror.

Bowerjeva prva knjiga o kraljeveu paru z naslovom Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors je izšla leta 2022. Njegovi načrti za novo so v javnost pricurljali v turbulentnem času za princa Harryja, ko se ta sooča z grenkim razpadom odnosov v svoji dobrodelni organizaciji Sentebale, ki jo je leta 2006 ustanovil v spomin na svojo mamo, princeso Diano.

Zloglasni pisatelj, ki je napisal tudi biografije o Mohamedu Al-Fayedu in Beckhamovih, po pričanju omenjenega vira trdi, da sta 40-letni Harry in njegova 43-letna žena močno prizadeta. "Oba sta bila ranjena in fascinantno pri njiju je to, da se ne nehata boriti. In boj je prav tako pomemben kot njuno preživetje," je povedal in dodal: "Ta bitka za preživetje in boj za maščevanje se povečujeta iz tedna v teden. Veliko ljudi je bilo skeptičnih do prve knjige in niso mogli povsem verjeti napisanemu. Zdaj jih več verjame v to, kar sem odkril takrat, in fascinirani bodo nad novimi odkritji."