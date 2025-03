Težave za Shakiro se nadaljujejo: Moje srce je razbito na tisoč koščkov

Začetek nove južnoameriške turneje za pevko Shakiro ni bil uspešen. Zaradi zdravstvenih težav je morala odpovedati že enega od prvih koncertov v Peruju, zdaj pa je prestavila tudi koncerta, ki bi se morala v nedeljo in ponedeljek odviti v Čilu. Kot je navedla, so tokrat razlog za odpoved tehnične težave.

"Vsi, ki me spremljate že 30 let, veste bolj kot kdor koli drug, kako profesionalna sem in kako zelo si prizadevam, da vam ponudim le najboljše. Lahko si le predstavljate, kako boleče je zame kot umetnico po tolikšnem trudu, da bi prišla v državo, ki jo obožujem, in zaradi okoliščin, na katere nimam vpliva ne jaz ne moja ekipa, prestaviti koncert," je zapisala na Instagramu.