Težka izbira: Čudovita Eva ni zaostajala za slavnima manekenkama

Eva Longoria Baston je blestela v beli obleki, v kateri je razgalila noge in ramena.

Tokrat so na svoj račun prišli številni modni navdušenci. V Cannesu je potekal gala dogodek, ki ga je organizirala ameriška fundacija za raziskavo aidsa amfAR. Po slavnostni preprogi so se sprehodile številne zvezdnice, med njimi tudi Eva Longoria, poročena Baston ter manekenki Adriana Lima in Kendall Jenner.