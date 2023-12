Težki zadnji dnevi Matthewa Perryja: zdravila, injekcije testosterona in jeza

Po smrti Matthewa Perryja se je v javnosti oglasilo kar nekaj tistih, ki so ga zadnje dneve pred sodnim dnem še videli. Vključno z Jennifer Aniston in manekenko, s katero se je družil, so trdili, da je bil zvezdnik dobre volje, a poročilo obdukcije je zdaj pokazalo drugače. Tudi vir blizu igralca trdi, da je pred 28. oktobrom, ko je za vedno zaspal, preživljal zelo težke dneve, prepletene z velikimi količinami zdravil, ki so močno vplivali na obvladovanje izbruhov jeze.

Mesec in pol po smrti Matthewa Perryja je sedaj končno znano, kaj je bilo krivo za slovo igralca. Po obdukcijskem poročilu je imel v telesu neverjetno velike količine ketamina, kar naj bi bilo zanj usodno. In čeprav so številni trdili, da je bil dneve pred smrtjo dobre volje, so se zdaj pojavile tudi informacije, da vse le ni bilo tako, kot so videli in povedali drugi.

"Tedne pred smrtjo je bil jezen in hudoben. Nanj so močno vplivale injekcije testosterona, ki jih je jemal," je za Page Six nedavno zatrdil vir blizu igralca, s katerim naj bi bila v prijateljskih odnosih. Poročilo obdukcije je poleg ketamina, razkrilo tudi sledi opioidov podobnim zdravilom buprenorfin, ki se uporablja za lajšanje bolečin in pomoč pri zasvojenosti. Perry naj bi jemal tudi tamoksifen, da bi shujšal, antidiabetična zdravila in nikotinske lizike. Zvezdnik se je namreč pred smrtjo odločil, da bo opustil kajenje, njegov pomočnik, ki je živel z njim v stanovanju pa je povedal, da je pokadil tudi do dve škatlici cigaret na dan.

Po podatkih iz poročila se je priljubljeni Chandler iz serije Prijatelji močno zanašal na to, da si bo s pomočjo zdravil izboljšal kakovost življenja. "V pomočnikovi spalnici je bilo več odprtih, praznih, napol napolnjenih stekleničk z zdravili, ki so bila predpisana pokojniku, pa tudi zdravil brez recepta, vitaminov, prebavnih pripomočkov in posod, napolnjenih z več različnimi tabletami, kapsulami, bonbonov ..." je zapisano v poročilu. V kopalnici so našli še predpisana mazila, sredstva za pomoč pri prebavi in sredstva za izpiranje ust.

Čeprav je igralec redno prejemal infuzijo ketamina, so v njegovem telesu našli omenjeno snov, ki ni bila posledica infuzije. Zadnjo terapijo je namreč opravil teden dni pred smrtjo, ketamin pa v telesu ostane le tri do štiri ure. To naj bi bila tudi ena njegovih zadnjih infuzij, saj mu je zdravnik dejal, da je v redu in ne potrebuje več zdravljenja zaradi depresije. "Bolj verjetno je, da je šlo za domačo uporabo ketamina," je za tuje medije povedal eden od strokovnjakov, zdravnik Bankole Johnson, in dodal: "Zagotoviti ketamin nekomu, ki uporablja tudi buprenorfin je pravi recept za katastrofo." Zvezdnik je sicer večkrat poudaril, da mu ketamin ne ustreza. Tudi v svoji knjigi, ki jo je izdal lani, je priznal, da se je po njem počutil kot da umira. Anestetik je dobival v času zdravljenja v švicarskem rehabilitacijskem centru, a redno poudarjal, da je to resnično ni bilo zanj. "Vzeti 'K' je, kot da bi te udarili v glavo z velikansko lopato," je priznal.

Podatki, ki jih je razkrilo poročilo, prikazujejo igralčeve zadnje dni v povsem drugačni luči. 25-letna manekenka Athenna Crosby je bila ena zadnjih, ki se je družila in govorila z igralcem, saj sta bila dan pred njegovo smrtjo na večerji. "Želim poudariti, da je bil Matthew izjemno dobre volje in se je z menoj navdušeno pogovarjal o stvareh, ki so se mu dogajale v življenju. Bil je tako vesel in živahen," je zapisala na Instagramu.