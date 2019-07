'Težko ga je bilo deliti s svetom, pomagati pa mu nisem mogel'

Zak, Robin in Marsha Williams pred poldrugim desetletjem. 36-letni Zak je zdaj, slabih pet let po očetovi smrti, priznal, da je očeta težko delil z vsem svetom.

11. avgusta bo peta obletnica smrti hollywodskega smeškotaRobina Williamsa, ki si je sodil sam, ko je za vedno odšel v starosti 63 let. Njegov sin, 36-letni Zak Williams, je zdaj o očetu spregovoril za oddajoGood Morning Britain in dejal, da ga zelo pogreša in kako se je kosal z javno in zasebno izgubo nenadomestljive osebe v svojem življenju.

"Sem sin Robina Williamsa, kar je bilo čudovito na toliko različnih načinov, a ker sem ga moral deliti z vsem svetom, je bilo včasih precej hudo. Ko je imel şvoje težave in se je kosal s čim, je bilo srce parajoče, saj je še vedno želel iti ven in deliti svoja čustva, smeh in humor s svetom. Tudi ko je trpel, je še vedno nastopal. Občudujem ga zaradi tega in ga imam rad. Ko se je to pokazalo, je bilo žalostno, ko smo dojeli, koliko je trpel. Večino časa mu je zelo dobro uspevalo, da je svoje notranje boje skrival pred svetom in se boril naprej. Kot član družine in otrok hočeš narediti vse, da bi omilil in olajšal, kar naj bi bile precej močne osebne bolečine. Na trenutke se mi je zdelo, da sem nemočen, saj nisem vedel, kako pomagati ali biti v kar najboljšo pomoč," je v živo iz Neaplja v omenjeno oddajo sporočil 36-letnik.

Povedal je še, da so ga vsi imeli radi in da jim je bilo zelo hudo, saj ni bil vedno pripravljen deliti svojih težav z drugimi, čeprav so nekako slutili, kako se je moral počutiti.

"Deliti žalost s svetom je bilo težko. Včasih sem težko ločeval, kaj je bilo zasebno žalovanje in kako se spoprijeti z izgubo, ter z javnim žalovanjem, kako je o tem govoril in komuniciral preostali svet. Na to nisem bil pripravljen. Bilo je polno izzivov, a sem hvaležen za vso ljubezen in podporo, ki so jo izkazovali ljudje. Skoraj pet let po njegovi smrti se čuti velik vpliv in pečat, ki ga je naredil na svet," je še povedal Williamsov sin.