'Težko je biti v tej situaciji, nisem si tega želela, zato boli'

Trenutno so vse oči uprte v svetovno prvenstvo in športnike, ki se na največjem tekmovanju na svetu borijo za odličja. A nekateri športniki s seboj niso prinesli le vrhunske pripravljenosti, temveč tudi zlomljeno srce in osebne težave. Ob osvojitvi bronaste medalje so tako čustva premagala tudi norveškega biatlonca, ki je pred celim svetom priznal, da je nedavno storil največjo napako v svojem življenju.

Skrušeni Norvežan Sturla Holm Laegreid FOTO: AP

Sturla Holm Laegreid je po osvojitvi medalje v Antholzu v živo na televizijskem prenosu dejal, da je pred tremi meseci prevaral ljubezen svojega življenja. Po njegovem čustvenem zlomu, polnem solza, so seveda vsi mediji usmerili moči v to, da ugotovijo, kdo je prevarano dekle in ali mu bo zdaj odpustila. Mladenka, ki si želi ostati anonimna, se je zdaj končno odzvala in za norveške medije povedala, da ji je težko. "Tudi po izpovedi ljubezni pred celim svetom je težko odpustiti," je dejala za norveški VG in dodala, da si nikakor ni želela pristati v takšni situaciji. Cel svet zdaj pričakuje njeno odločitev, ali bo nekdanjega fanta vzela nazaj ali ne, čeprav bi morala biti takšna zadeva prepuščena zgolj in samo njej. Razkrila je tudi, da sta se z 28-letnikom že slišala in da ve, kakšna so njena stališča. Obenem mu je tudi čestitala za osvojeno medaljo.

Situacija, v katero jo je s svojo izjavo spravil nekdanji fant, nikakor ni prijetna. Zvezdnik je po priznanju upal, da bo dekle razumelo, kako globoko mu je žal, da jo je prevaral. Kot je povedal javno, je ljubezen svojega življenja spoznal pred šestimi meseci, tri mesece kasneje pa je storil najhujše. Razkril je tudi, da je njun odnos močno vplival na njegove priprave na tekmovanje, saj se je ves čas spopadal z občutkom krivde. Športnik je upal, da bo s svojim priznanjem naredil nekaj dobrega, a kot je videti, je situacijo le še poslabšal.