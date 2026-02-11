Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

'Težko je biti v tej situaciji, nisem si tega želela, zato boli'

Anterselva, 11. 02. 2026 11.31 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
K.A.
Skrušeni Norvežan Sturla Holm Laegreid

Ob osvojitvi medalje na svetovnem prvenstvu so ga premagala čustva, a ne zaradi športnega dosežka, temveč zato, ker svojega uspeha ni mogel deliti z njo. Biatlonec Sturla Holm Laegreid je po osvojitvi bronaste medalje v živo pred kamerami javno priznal, da je pred tremi meseci prevaral svoje dekle in da je bila to njegova največja napaka. Zdaj se je na njegove besede odzvala tudi njegova nekdanja izbranka in priznala, da ji je težko.

Trenutno so vse oči uprte v svetovno prvenstvo in športnike, ki se na največjem tekmovanju na svetu borijo za odličja. A nekateri športniki s seboj niso prinesli le vrhunske pripravljenosti, temveč tudi zlomljeno srce in osebne težave. Ob osvojitvi bronaste medalje so tako čustva premagala tudi norveškega biatlonca, ki je pred celim svetom priznal, da je nedavno storil največjo napako v svojem življenju.

Skrušeni Norvežan Sturla Holm Laegreid
Skrušeni Norvežan Sturla Holm Laegreid
FOTO: AP

Sturla Holm Laegreid je po osvojitvi medalje v Antholzu v živo na televizijskem prenosu dejal, da je pred tremi meseci prevaral ljubezen svojega življenja. Po njegovem čustvenem zlomu, polnem solza, so seveda vsi mediji usmerili moči v to, da ugotovijo, kdo je prevarano dekle in ali mu bo zdaj odpustila. Mladenka, ki si želi ostati anonimna, se je zdaj končno odzvala in za norveške medije povedala, da ji je težko. "Tudi po izpovedi ljubezni pred celim svetom je težko odpustiti," je dejala za norveški VG in dodala, da si nikakor ni želela pristati v takšni situaciji. Cel svet zdaj pričakuje njeno odločitev, ali bo nekdanjega fanta vzela nazaj ali ne, čeprav bi morala biti takšna zadeva prepuščena zgolj in samo njej. Razkrila je tudi, da sta se z 28-letnikom že slišala in da ve, kakšna so njena stališča. Obenem mu je tudi čestitala za osvojeno medaljo.

Preberi še Pred kamero priznal, da je prevaral dekle

Situacija, v katero jo je s svojo izjavo spravil nekdanji fant, nikakor ni prijetna. Zvezdnik je po priznanju upal, da bo dekle razumelo, kako globoko mu je žal, da jo je prevaral. Kot je povedal javno, je ljubezen svojega življenja spoznal pred šestimi meseci, tri mesece kasneje pa je storil najhujše. Razkril je tudi, da je njun odnos močno vplival na njegove priprave na tekmovanje, saj se je ves čas spopadal z občutkom krivde. Športnik je upal, da bo s svojim priznanjem naredil nekaj dobrega, a kot je videti, je situacijo le še poslabšal.

Kljub osvojeni bronasti medalji na svetovnem prvenstvu je bila osrednja tema medijske pozornosti Laegreidovo osebno priznanje nezvestobe, ki je zasenčilo športni dosežek.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Sturla Holm Laegreid biatlon olimpijec nezvestoba priznanje šport razmerje

Michelle Yeoh bo pripadla 2836. zvezda na pločniku slavnih

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nobody75
11. 02. 2026 12.29
Je s tem modelom vse v redu?
Odgovori
0 0
Banion
11. 02. 2026 12.29
hja se zgodi, samo tako stvar je bolje priznati dekletu in se pogovoriti ne pa obešati na veliki zvon
Odgovori
0 0
U1665256761563
11. 02. 2026 12.19
Ah dej, kaj ga češ zdej nazaj jemat. Kolim se je včeraj zasmilil, ena ga je takoj objela, zihr ga je katera tudi že potolažila.
Odgovori
+1
1 0
strupzdravilo
11. 02. 2026 11.57
ni povratka
Odgovori
+4
4 0
Slash
11. 02. 2026 11.56
Trenutno so vse oči uprte v svetovno prvenstvo... kakšno svetovno prvenstvo ?! A niso Olimpijske igre ?! Ste mogoče novinarji 24kur v nekem vzporednem svetu ?
Odgovori
+9
9 0
GUNDABAD
11. 02. 2026 12.06
Točno tako, spet en študent novinarček piše :)
Odgovori
+6
6 0
mmickica
11. 02. 2026 12.11
To piše eden iz rumenega tiska, saj on pojma nima, da so OI.😂😂😂
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Najstniki potrebujejo potrditev, ne le kritiko
Najstniki potrebujejo potrditev, ne le kritiko
Lindsey Vonn o razkolu z očetom
Lindsey Vonn o razkolu z očetom
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
zadovoljna
Portal
Pri 65. je pozirala v kopalkah
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Edine balerinke, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Edine balerinke, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
vizita
Portal
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa?
Kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa?
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Šest živil, ki najbolj škodujejo zdravju črevesja
Šest živil, ki najbolj škodujejo zdravju črevesja
cekin
Portal
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
moskisvet
Portal
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Kako z minimalnim naporom ponastaviti telo in um?
Kako z minimalnim naporom ponastaviti telo in um?
dominvrt
Portal
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Valentinove sladice: Sladke pregrehe za vsako horoskopsko znamenje
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527