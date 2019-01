Pevka Avril Lavignese je morala velikokrat postaviti zase, sploh, ko so ji nekateri ves čas pripovedovali, kakšna bi morala biti njena glasbena usmeritev. Zato je priznala, da se je morala "boriti s celo vrsto ljudi".

"Težko je biti ženska in da te slišijo, saj te ljudje dostikrat ne jemljejo resno. Zelo dobro intuicijo imam in vedno tudi dobro predvidim stvari. Vedno se mi je zdelo, da vem, kaj je najbolje zame in glede tega sem se morala boriti z različnimi ljudmi tekom 17 let moje kariere. Da moram narediti to in to, da bo moja pesem med top 40. Te pesmi narediš, ker jih pač moraš, potem pa so najboljše skladbe tiste preostale, ki niso singli,"je priznala za britanski časopis The Guardian.

Povedala je še, da ji je vseeno uspelo izdati nekaj pesmi, kot je želela. "Strinjala sem se glede singlov, a sama sem raje delala kaj drugega. Ne smeš biti trmast in vsega delati samo po svoje, " je še dodala.

Avril bo kmalu izdala nov album Head Above Water, ki bo nasledil prejšnjega iz leta 2013. Kar pa je tudi prvič, ko ji je glasbena založba dovolila, da si lahko vzame čas in ustvari točno tako ploščo, kot si želi sama. Avril je v zadnjih letih okrevala po boreliozi, album pa bo izšel sredi februarja.