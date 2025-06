Težko obdobje za Katy Perry: je v škripcih tudi njen zakon?

Katy Perry je v zadnjem obdobju v nemilosti javnosti. Po rojstvu hčerke Daisy se je pevka za nekaj časa umaknila z oči javnosti. Ko se je začelo šušljati o njenem povratku, so mnogi napovedovali huronski uspeh. Izid prvega singla Woman's world je svet pospremil z velikim neodobravanjem – slišati je bilo, da je skladba 'poceni' in 'za časom', predvsem pa jih je zmotilo dejstvo, da je pri ustvarjanju sodelovala s kontroverznim producentom Dr. Lukom .

Pogrom je pevka skušala ublažiti z izidom albuma Lifetimes, ki so ga kritiki množično označevali kot enega najslabših albumov v zgodovini. Negativnega trenda ni uspela obrniti niti s svetovno turnejo. Čeprav naj bi pevka pričakovala, da bo ta podobnih razsežnosti kot znamenita turneja Taylor Swift (The Eras Tour), ki je podirala rekorde, je prodaja vstopnic v nekaterih mestih slaba, mnogi pa se po družbenih omrežjih norčujejo iz pevkinega nastopanja. Posebej viralni so posnetki njenega tekanja po odru.

Vse to naj bi zdaj, kot poroča portal People, pustilo sledi na odnosu Katy Perry z možem Orlandom Bloomom. Po besedah neimenovanih virov, ki so spregovorili za medij, naj bi bila pevka namreč zelo 'frustrirana zaradi slabih odzivov javnosti'. "To jo je zelo vznemirilo. In čeprav je bil Orlando razumevajoč, je povzročilo napetosti," je dejal vir. Vrstijo se celo ugibanja, da bi se par lahko razšel po koncu pevkine turneje.

Ta je sicer v preteklih mesecih že nagovorila negativne komentarje. "Ne bi jih smel brati, ko so dobri. In ne bi jih smel brati, ko so slabi," je za People dejala februarja.