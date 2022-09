Težko obdobje za kraljico: izguba moža, koronavirus in težave s hrbtom

Odkar je britanska kraljica Elizabeta II. oktobra lani nepričakovano pristala v bolnišnici, je v skladu z zdravniškimi navodili v veliki meri oklestila svoj urnik javnih dogodkov. Nadomeščali so jo drugi člani kraljeve družine. Po preboleli okužbi z novim koronavirusom jo po lastnih besedah spremlja še velika utrujenost, pestijo pa jo tudi težave s hrbtom. Nazadnje se je v javnosti pojavila v torek, ko je na Škotskem sprejela odstop Johnsona in za novo premierko imenovala Liz Truss. Na fotografijah je bila nasmejana, se je pa opirala na palico.

Iz Buckinghamske palače so danes sporočili, da je 96-letna kraljica Elizabeta II. pod zdravniškim nadzorom. "Po ponovni oceni danes zjutraj so zdravniki izrazili zaskrbljenost zaradi zdravja njene visokosti ter priporočili, da ostane pod zdravniškim nadzorom," piše v sporočilu palače. Dodali so, da se kraljica sicer počuti dobro in ostaja na dvorcu Balmoral na Škotskem, njena družina pa je obveščena.

Bolečine v hrbtu, težave pri hoji in redko pojavljanje na dogodkih V preteklih mesecih so iz palače glede kraljičinega zdravja sporočali le, da ima občasno težave z gibanjem, drugih podrobnosti pa niso navajali. Kraljica Elizabeta II., ki je v zadnjem letu zaradi težav s hrbtom, pri stanju in tudi hoji odpovedala udeležbo na več dogodkih, je v torek na Škotskem sprejela odstop nekdanjega premierja Borisa Johnsona in za novo premierko imenovala Liz Truss, ki je že petnajsti prvi minister oziroma ministrica v času njene 70-letne vladavine. Dogodka nista potekala v Buckinghamski palači kot običajno, temveč v dvorcu Balmoral, saj so želeli kraljici prihraniti pot v London. Na fotografijah z novo premierko je bila monarhinja sicer nasmejana, se je pa opirala na palico. Takrat se je zadnjič pojavila v javnosti. V sredo je namreč odpovedala virtualno srečanje, ker so ji zdravniki svetovali počitek.

Težko obdobje – od smrti njene ljubezni do okužbe s covidom Leto 2021 za kraljico ni bilo lahko. Aprila se je morala posloviti od Philipa, ki je umrl le nekaj tednov pred 100. rojstnim dnevom, sin Andrew pa se je soočil z obtožbami zaradi spolnega nadlegovanja. Sama je imela nekaj zdravstvenih težav, zaradi katerih je morala odpovedati udeležbo na več dogodkih. Oktobra lani je nato nenapovedano preživela noč v bolnišnici v Londonu, zdravniki pa so ji svetovali več počitka.

Težave z zdravjem so se nadaljevale tudi letos – med drugim je februarja prebolela covid, ki jo je, kot je povedala kasneje, precej izčrpal. To poletje se ni udeleževala kraljevih vrtnih zabav, prav tako se junija v glavnem ni udeležila dogodkov, ki so jih pripravili ob platinastem jubileju njenega vladanja. Se je pa med poletjem večkrat pojavila na dogodkih na Škotskem, kjer je od julija.

Philip Mountbatten, s katerim sta bila poročena 73 let, je bil ljubezen njenega življenja. Vanj se je zagledala že kot trinajstletno dekle in čeprav njen oče nad izbiro ni bil najbolj navdušen, sta se leta 1947 poročila. Ob zlati obletnici poroke je kraljica dejala, da je bil Philip vsa ta leta njena moč in opora. V zakonu so se jima rodili štirje otroci, dva, Charles in Anne, preden je zasedla prestol, medtem ko sta se Andrew in Edward rodila v Buckinghamski palači.

Siva mrena, težave z želodcem, operacija kolena Po poročanju Sky Newsa je kraljica leta 2018 prestala operacijo sive mrene na enem očesu. Leta 2016 je namesto kraljevega stopnišča s 26 stopnicami za vstop v parlament prvič uporabila dvigalo. Leta 2013 je morala v bolnišnico zaradi težav z želodcem. Zdravniki so ji postavili diagnozo gastroenteritis. Leta 2003 so ji operirali koleno in je približno dva tedna po tem v javnosti uporabljala palico. Častno mesto njenega osebnega zdravnika sicer že vse od leta 2014 pripada gastroenterologu Huwu Thomasu, ki je lani prejel celo viteški naziv. "Nekaj let v tej vlogi je bilo precej napornih, zato sem zelo hvaležen, da sem prejel priznanje za svojo dosedanje delo," je dejal takrat. Sodeloval je tudi pri porodu nekaterih članov kraljeve družine, vključno s Charlotte leta 2015 in Louisom leta 2018. Kot je še povedal, člane kraljeve družine obravnava kot vse ostale paciente. 70 let kraljičinega vladanja Ko je Elizabeta II. leta 1952 zasedla položaj, je bila na čelu imperija z več kot 70 kolonijami. V naslednjih desetletjih so se številne med njimi osamosvojile, imperij pa se je preoblikoval v Skupnost narodov. Velika Britanija je v tem času vstopila v EU in iz nje tudi izstopila. Kljub visoki starosti - aprila je dopolnila 96 let - vztraja pri opravljanju dolžnosti. Že pred leti je dala vedeti, da ne namerava abdicirati. A zaradi slabšanja njenega zdravstvenega stanja čedalje več njenih obveznosti prevzemajo drugi člani kraljeve družine in tradicionalni govor ob odprtju parlamenta v začetku maja je prvič doslej namesto kraljice prebral prestolonaslednik princ Charles.