Težko življenje Miley Cyrus: šest mesecev sem trezna

Ameriška pevka in igralkaMiley Cyrus jespregovorila, da ji je bilo v zadnjem letu zelo pomembno, da je trezna. Imela je pomembno in nujno operacijo glasilk, zaradi česar je morala počivati ​​in za nekaj časa prenehati peti v javnosti. "Novembra lani sem imela res pomembno operacijo glasilk. Štiri tedne nisem smela govoriti,"je Miley povedala za portal Variety. Njene glasilke so bile zaradi prekomerne uporabe preveč uničene, zato je bila operacija neizbežna. Spomnimo, da je zvezdnica kariero začela še kot mala deklica in da je že od 12. leta vajena odrov ter koncertnih turnej, na katerih se je družila z oboževalci na tako imenovanih srečanjih 'meet&great'.

Igralka je med drugim priznala, da je treznost zanjo postala ključnega pomena, saj se je želela umetniško izboljšati. To pa ni edini razlog, da je prenehala jemati droge. To je storila tudi zaradi svojega duševnega zdravja, raziskala pa je še življenje svojih staršev, da bi razumela občutke, ki jih je imela.

"Zadnjih šest mesecev sem trezna. Sprva je šlo samo za operacijo glasilk. Ampak veliko sem razmišljala o materi: bila je posvojena, jaz pa sem podedovala nekatere občutke, ki jih je imela. Strah pred zapuščenostjo, pa tudi želja, da želiš dokazati, da si ljubljen in dragocen. Očetova starša sta se razšla, ko je bil star tri leta, zato je moj oče odraščal sam," je bila v pogovoru iskrena 27-letnica, ki se je spraševala, zakaj je takšna, kakršna je.

"Veliko sem raziskovala zgodovinsko ozadje svoje družine, ki ima veliko težav z odvisnostjo in duševnim zdravjem. Če razumemo preteklost, vemo za sedanjost in veliko bolj jasno vidimo prihodnost. Mislim, da je takšna terapija odlična," je dejala Miley. Zaveda se, da je včasih res težko, še posebej, ko si mlad: "Obstaja stigma, da če si trezen, kar naenkrat nisi več zabaven. Všeč mi je, da ko se zbudim, da se počutim prisebno. Nočem se zbujati omotično. Želim se zbuditi in čutiti, da sem pripravljena za nov dan."