Thandie Newton ne obžaluje negativnih komentarjev o Tomu Cruisu

Pred nekaj tedni je igralka Thandie Newton razkrila svojo hollywoodsko izkušnjo na snemanju skupaj s Tomom Cruisom , kjer je v intervjuju za Vulture poudarila, da je zvezdnik zelo dominantna oseba, ki se na vse moči trudi biti prijazen do drugih. Svojo odločitev, da spregovori o neprijetni izkušnji, je komentirala v podkastu The Big Ticket , kjer je pojasnila, da še vedno stoji za svojimi besedami. "Bil je čas, da spregovorim. Ničesar ne morem izgubiti." Priznala je, da jo je bilo strah, kako bodo ljudje razumeli pripombe o Tomu: "Presenečena sem bila nad spoštovanjem, ki sem ga dobila. Mislila sem, da bom v težavah, a tega sem že vajena."

"V Hollywoodu se hitro zgodi, da so ljudje, ki spregovorijo o težavah, hitro pozabljeni. Prepoznavnost je lahko hitro mimo, ljudje pa te ne bodo več poslušali," je povedala igralka, ki jo trenutno lahko spremljamo v seriji Westworld. "Sem starejša ženska in se zavedam, da mi je resnica veliko bolj koristila kot tišina. Ničesar ne morem izgubiti. V filmski industriji je trenutno veliko dobrih igralcev, zato se številni soočamo s pomanjkanjem dela. Ne gre le za mojo izpoved, ampak to je realnost."