The Rock delil posnetek hčerkinih vragolij

Dwayne 'The Rock' Johnson je objavil prikupen video, na katerem je svojo hčerkico zasačil pri dejanju. MalaTianaje iskala pozornost in zabavo našla v shrambi, natančneje pri špagetih. Deklica jih je vzela iz škatle in jih vse povprek pometala po tleh.

Slavni očka je hčerkico vprašal, kaj se je zgodilo in kdo je povzročil ta nered. Tiana mu je z nedolžnim glasom odgovorila:"Ne vem. Ne vem, očka."

Nato je The Rock vprašal, če je za nered kriva "Paghetti fairy" oziroma "špagetna vila" in deklica mu je pritrdila. Ja, otroci imajo res bujno domišljijo. Zvezdnik je ob koncu videa še zastavil vprašanje, kdo bo počistil ta nered. In nanj odgovoril kar sam:"Prepričan sem, da se njegovo ime začne na črko D in konča z Y."S tem pa je seveda mislil nase (daddy, kar v prevodu pomeni očka).