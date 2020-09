The Rock in vsi družinski člani imeli koronavirus

Ameriški igralec Dwayne Johnson oziroma The Rock je bil pozitiven na covid-19. A ne samo to, pozitivna je bila tudi njegova žena Lauren in hčerki Jasmine in Tiana . Povedal je, da so bili vseskozi zelo previdni, nosili maske, razkuževali roke in da je bil prav zato pozitivni test 'brca pod pasom' . "Zdaj smo k sreči na koncu te poti in nismo več okuženi. Hvala bogu smo zdravi," je povedal 48-letnik.

The Rock je povedal tudi, da so se okužili od družinskega prijatelja, ki pa ni vedel, da je okužen. "Lahko vam povem, da je bila to ena najtežjih stvari, ki smo jih morali prestati kot družina. Biti pozitiven na covid-19 je zelo drugače od česarkoli drugega, tega ne morem primerjati niti z grdo poškodbo, grdim zlomom, ne morem primerjati s situacijo, ko nimaš prebite pare. Vse to sem že prestal večkrat," je povedal v videu."Moja prioriteta je, da zaščitim družino." Dodal je, da ve, da so lahko zelo srečni, da se je njihova zgodba končala srečno, saj ni vedno tako.

Igralec je kritičen do ljudi, ki nočejo nositi mask, in meni, da so politiki, ki nenošenje mask izkoriščajo kot del svoje kampanje, zelo neodgovorni: "Maske nimajo nič s politiko. Nosite masko. To je edina pravilna stvar, da jo naredimo."