The Rock in Danny DeVito nepovabljena začinila poroko

Igralca Dwayne 'The Rock' Johnson in Danny DeVito , ki skupaj igrata v filmu Jumanji: Naslednja stopnja, sta med promocijo omenjenega filma našla tudi čas za zabavo. Ko sta igralca uživala prost večer na Rtu svetega Luke v Mehiki in pila tekilo, sta se na neki točki odločila, da bosta nepovabljena obiskala poroko, ki se je odvijala v bližini.

"Še nikoli nisem šel nepovabljen na poroko, vendar je bilo z DeVitom to resnično nepozabno,"je The Rock začel svoj zapis ob posnetku, ki ga je pretekli konec tedna objavil na Instagramu. "Po dolgem tednu dela sva pila tekilo in uživala ob tihem sončnem zahodu v Mehiki, ko se nama je porodila ta ideja. Pojdiva nepovabljena na poroko," je zapisal igralec.

Posnetek prikazuje, kako sta igralca presenetila goste in mladoporočenca ter v duetu zapela pesem Unforgettable. Johnson pa je ženinu in nevesti v šali predal tudi recept za srečen zakon: "Da, draga, prav imaš." V zapisu poleg posnetka pa je mladoporočencema tudi čestital in pohvalil čudovito slavje.