The Rock ponosno pokazal zlato malino

FilmObalna straža je bil očitno tako slab, da so letos na podelitvi zlatih malin, nagradah za najslabše dosežke v filmski industriji, ustvarili posebno kategorijo.

Je pa zato igralecDwayne "The Rock" Johnson očitno ponosen, da jo je letos dobil za film Obalna straža. Doma sta ga tako po mesecih snemanj čakali dve stvari, plaketa za njegovo petje pri glasbi za animirani film Moana ter "neslavna" zlata malina.

"Zares lepa vrnitev domov, ko me za božič pričakajo taka presenečenja v moji pisarni,"je zapisal ob fotografiji na Instagramu.

"Film so označili za tako gnil in posran, da ti pravzaprav postane všeč. Hej, prevzemam vso odgovornost, da je tak, zato me lahko počite okoli ušes," je še zapisal mišičnjak, ki očitno razume hudomušno nagrado in ima dober smisel za samoironijo.