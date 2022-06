The Rock mamo presenetil z novo hišo, čustvene posnetke delil s sledilci

The Rock je s sledilci delil nekaj ganljivih posnetkov, na katerih Ata Johnson uživa med raziskovanjem novega doma. 73-letnica se je presrečna sprehodila po sobah nove nepremičnine, ki je dar priljubljenega zvezdnika.

''Ko sem bil majhen deček, sem sovražil, ko je mama jokala. Danes pa sem presrečen, ko vidim njene solze sreče,'' je zapisal 50-letnik. Končni videz novega domovanja je igralec z ekipo soustvarjal dolgih osem tednov in pri tem skrbno varoval dejstvo, da mamo že kmalu čaka veliko presenečenje.

Johnson je sledilcem med drugim razkril tudi, da se počuti izjemno srečnega, da je svoji mami v preteklosti omogočil že nekaj hišk, vendar je ta zanj nekaj posebnega, saj se želi Ata po letih potovanj v njem dokončno ustaliti in uživati v starosti. ''Mama, ni boljšega občutka kot ta, da te lahko osrečim, dobrodošla doma,'' je še zapisal.

V hiši se nahajajo posebne sobe, ki jih je razkazal v posnetkih na Instagramu. V eni od njih se nahaja posebna zbirka starih ukulel, v drugi pa so razstavljeni spominki na sinove igralske dosežke. The Rock je na koncu čustveno zaključil: ''Če imaš dobro mamo, potem imaš velike možnosti, da postaneš dober, ljubeč človek. Dajmo vsem mamam velik in hvaležen objem ter jih s tem osrečimo.''