The Rock na vlogo zasluži več kot 25 milijonov evrov

Zvezdnik franšize Hitri in drzni Dwayne The Rock Johnson je lansko leto pristal na 15. mestu najbolje plačanih igralcev po podatkih ameriške revije Forbes.V preteklem letu naj bi zaslužil več kot 111 milijonov evrov, kar pa ne preseneča, saj naj bi po poročanju tujih medijev za vloge zaračunal tudi po 25 milijonov evrov. Novico je igralec delil tudi na Instagramu, kjer je izkoristil priložnost in se zahvalil vsem, ki mu stojijo ob strani. Pojasnil je, da je za tak uspeh trdo delal in se odrekel številnim stvarem.

Čeprav še nismo pri koncu letošnjega leta, je za filmskim mišičnjakom že veliko projektov, saj je posnel že dva filma - Jumanji: Naslednja stopnja ter Hitri in drzni: Hobbs in Shaw. Čakajo pa ga še nekateri drugi projekti, sicer pa se je leto, s finančnega vidika, zanj začelo precej obetavno, saj je do sedaj zaslužil že 80 milijonov evrov.

