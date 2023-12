The Rock oboževalcem voščil v preobleki samega sebe: Ti si ikona

Dwayne Johnson je letos svojim oboževalcem voščil na prav poseben način. Preoblekel se je v mlajšega sebe, v različico iz 90. let, in zapel božično pesem. "Vesel božič od vašega prijatelja. The Rock iz 90. let," je pripisal ob zabavni posnetek.

Med sprehodom do božičnega drevesa se je posnel in s svojim početjem močno navdušil sledilce. "Kakšna legenda moraš biti, da se oblečeš v samega sebe? Ti si ikona," so v komentarjih zapisali nekateri oboževalci, številni pa so se ob gledanju posnetka zgolj iskreno nasmejali, kar so pokazali z objavo emojijev in zabavnih komentarjev. Video je v dveh dneh všečkalo več kot pet milijonov ljudi.