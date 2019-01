The Rock okrcal pomehkužene mlade generacije

"Ni treba, da se strinjam s tem, kar nekdo misli, za koga ali kaj voli, kaj razmišlja, a bom podprl njihovo pravico , da nekaj povedo ali v nekaj verjamejo. To je demokracija. Toliko ljudi se je borilo za svobodo in enakost, a ta generacija išče razlog, da je užaljena. Če se ne strinjate z njimi, ste užaljeni - in to ni tisto, za kar se je borilo toliko dobrih mož in žena. Še dobro, da živimo v svetu, ki je zadnjih 30 ali 40 let napredoval. Ljudje so lahko to, kar želijo, so kar želijo in živijo po svojih željah. To je samo dobro, a generacija snežink, ali kakor koli jo imenujete, nas pravzaprav zavira," je za The Daily Star razmišljal Dwayne "The Rock" Johnson.

Očitno se eden najbolj dobičkonosnih zvezdnikov ne strinja z generacijami, ki se veliko pritožujejo in niso pripravljene narediti prav veliko za svoj uspeh. Pretekli mesec je mišičnjak navdušil, ko je brez sramu na Instagramu delil svojo zlato malino, ki jo je prejel za "kritiško zmasakrirani" film Obalna straža.