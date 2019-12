The Rock pred drugo poroko okleval: Ločitev je na meni pustila pečat

Priljubljeni igralec Dwayne 'The Rock' Johnson je spregovoril o svojih zadržkih glede poroke z zdajšnjo ženo Lauren Hashian. 47-letnik je bil namreč pred tem poročen z Dany Garcia in je tako v intervjuju z WSJ Magazine dejal, da je bil po ločitvi bolj previden glede ponovnega vstopa v zakonski jarem.

"Ločitev je na meni pustila pečat," je začel Johnson. "Nisem se bal ponovno poročiti, bilo je le nekaj oklevanja, a je bila Lauren izredno potrpežljiva,"je pripovedoval in dodal, da ga ni silila v poroko in mu dejala: "Ljubim te, ti me ljubiš, skupaj imava čudovito življenje – brez pritiska."