The Rock si zaradi stroge diete v restavracijo prinese svojo hrano

Igralec in režiser Stephen Merchant je nedavno gostoval v radijski oddaji Jim Norton in Sam Roberts, kjer je voditeljema povedal, kako močno je svoji dieti predan Dwayne Johnson, s katerim je leta 2019 sodeloval pri filmu Fighting With My Family. "Mislim, da mi je nekdo povedal, morda on sam, da mora, ko gre na večerjo s prijatelji, s sabo v restavracijo vzeti svojo hrano, da mu jo tam pogrejejo, ker ima tako strukturirano dieto."

V nadaljevanju je opisal dogodek, ko je na lastne oči videl, kako strogega režima se drži zvezdnik franšize Jumanji. "Spomnim se, da sem imel pred tekmovanjem WrestleMania z njim sestanek v Teksasu o filmu, ko mu je približno ob 15:17 zazvonil alarm. Šel je do hladilnika, kjer je imel piščanca z rižem, zgoraj pa nalepko '15:17'. Hrano je segrel v mikrovalovni pečici. Bilo je zelo strogo."